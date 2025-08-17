Comme chaque année, Neo Berlin 2087 vient nous faire un petit coucou pour la GamesCom

Dans le cadre de la GamesCom bien qu'avec un peu d'avance lui aussi, la curiosités'est offerte une bande-annonce qui continue de nous pousser à croiser les doigts tant bien des voyants semblent au vert : son ambiance cyberpunk, sa bonne gueule graphique, son mélange entre enquête et phases d'action avec plein de possibilités dont du bullet-time…Ne manque plus qu'une date en fait, le jeu s'amusant à revenir chaque année au salon de Cologne sans jamais livrer la moindre fenêtre de lancement (PC/PS5/XBS).