recherche
News / Blogs
Comme chaque année, Neo Berlin 2087 vient nous faire un petit coucou pour la GamesCom
Dans le cadre de la GamesCom bien qu'avec un peu d'avance lui aussi, la curiosité Neo Berlin 2087 s'est offerte une bande-annonce qui continue de nous pousser à croiser les doigts tant bien des voyants semblent au vert : son ambiance cyberpunk, sa bonne gueule graphique, son mélange entre enquête et phases d'action avec plein de possibilités dont du bullet-time…

Ne manque plus qu'une date en fait, le jeu s'amusant à revenir chaque année au salon de Cologne sans jamais livrer la moindre fenêtre de lancement (PC/PS5/XBS).

2
Qui a aimé ?
pcsw2, pimoody
publié le 17/08/2025 à 09:34 par Gamekyo
commentaires (15)
pcsw2 publié le 17/08/2025 à 09:39
Ce sera sûrement Day one pour moi , dans ma wishlist depuis son annonce
maisnon publié le 17/08/2025 à 09:42
Deus Matrex
pimoody publié le 17/08/2025 à 09:44
Ça à l’air assez fou niveau action dynamique comme ça.
Ça fait un moment que je ne touche plus trop au fps (hors cas Cyberpunk et Battlefield).
Les derniers où j’ai bien aimé les sensations dans le style et au pads c’est Vanquish (oui, ça fait loin) et Destiny.
parrain59 publié le 17/08/2025 à 09:55
pimoody Vanquish n'est pas un FPS
pimoody publié le 17/08/2025 à 09:59
parrain59 c'est vrai, c'est de la troisième personne. C'est le côté flingue et dynamisme qui m'a fait faire le rapprochement dans mon esprit (et comme c'était il y a longtemps).
parrain59 publié le 17/08/2025 à 10:06
pimoody Si tu cherches ce style de gameplay côté FPS, regarde Trepang²
pimoody publié le 17/08/2025 à 10:28
parrain59 je ne connaissais pas — c’est ajouté à ma wishlit steam
naoshige11 publié le 17/08/2025 à 10:37
Encore un jeu sous UE5 qui va tourner comme une patate.
ravyxxs publié le 17/08/2025 à 10:42
naoshige11
gamesebde3 publié le 17/08/2025 à 10:54
C'est presque trop détaillé, trop beau.
On dirait les mods réalistes qui sortent sur pc pour gta V ou cyberpunk 2077, sans tous les éléments qui composent un vrai jeu vidéo.
Soit ils montrent bientôt les vraies images avec un downgrade évident, soit il y aura tôt ou tard l'annonce officielle de l'annulation du jeu.
thelastone publié le 17/08/2025 à 11:01
Mdr le titre
mattewlogan publié le 17/08/2025 à 11:05
On verra même si assez prometteur
pharrell publié le 17/08/2025 à 11:31
Ça a de la gueule… Dommage de pas s’engager sur une fenêtre de sortie. C’est peut être pour éviter de mettre trop de pression aux équipes et pas bâcler le jeu…
wickette publié le 17/08/2025 à 14:44
Ca me fait un peu un côté "mindseye" au prémices de son annonce.

Trop générique, trop..superficiellement joli, comme si quelqu'un s'était amusé à tout activer sur son sdk UE5.

Je sais pas, on va juger en temps voulu mais je le sens pas perso, j'attendrai les retours joueurs
sandman publié le 17/08/2025 à 16:30
J'ai du mal à comprendre l'enthousiasme. La vidéo est proche du malaise, entre les 15 fps permanent, les séquences de gameplay génériques, les animations des années 2000, tout à l'air générique, dans un découpage de 5 sec de séquence histoire de bien camoufler la réalité du jeu. Et surtout la vidéo ne montre pas grand chose et y'a des gens qui trouvent ca prometteur?
wickette Je ne me souviens pas de l'annonce de mindseye, mais là ca se voit que c'est cheap quand même, et apparemment le jeu revient chaque année à la gamescom alors que j'ai jamais entendu ce nom de jeu.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Neo Berlin 2087
0
Ils aiment
Nom : Neo Berlin 2087
Support : PC
Editeur : Elysium Game Studio
Développeur : Elysium Game Studio
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo