Comme chaque année, Neo Berlin 2087 vient nous faire un petit coucou pour la GamesCom
Dans le cadre de la GamesCom bien qu'avec un peu d'avance lui aussi, la curiosité Neo Berlin 2087 s'est offerte une bande-annonce qui continue de nous pousser à croiser les doigts tant bien des voyants semblent au vert : son ambiance cyberpunk, sa bonne gueule graphique, son mélange entre enquête et phases d'action avec plein de possibilités dont du bullet-time…
Ne manque plus qu'une date en fait, le jeu s'amusant à revenir chaque année au salon de Cologne sans jamais livrer la moindre fenêtre de lancement (PC/PS5/XBS).
Ça fait un moment que je ne touche plus trop au fps (hors cas Cyberpunk et Battlefield).
Les derniers où j’ai bien aimé les sensations dans le style et au pads c’est Vanquish (oui, ça fait loin) et Destiny.
On dirait les mods réalistes qui sortent sur pc pour gta V ou cyberpunk 2077, sans tous les éléments qui composent un vrai jeu vidéo.
Soit ils montrent bientôt les vraies images avec un downgrade évident, soit il y aura tôt ou tard l'annonce officielle de l'annulation du jeu.
Trop générique, trop..superficiellement joli, comme si quelqu'un s'était amusé à tout activer sur son sdk UE5.
Je sais pas, on va juger en temps voulu mais je le sens pas perso, j'attendrai les retours joueurs
wickette Je ne me souviens pas de l'annonce de mindseye, mais là ca se voit que c'est cheap quand même, et apparemment le jeu revient chaque année à la gamescom alors que j'ai jamais entendu ce nom de jeu.