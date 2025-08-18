recherche
News / Blogs
Switch 2 : un Direct Kirby Air Riders ce mardi
Nintendo n'attendra pas son prochain vrai Direct (septembre ?) pour présenter en large et en profondeur son Kirby Air Riders avec la tenue d'un Direct demain à 15h00, pour pas moins de 45 minutes sous les probables explications de son réalisateur Masahiro Sakurai.

Le jeu étant normalement toujours prévu pour cette année (sur Switch 2 si vous n'avez pas suivi), cela sera peut-être aussi l'occasion de repartir avec une date précise.

6
Qui a aimé ?
kevinmccallisterrr, tripy73, iglooo, link49, tynokarts, elcidfx
publié le 18/08/2025 à 13:54 par Gamekyo
commentaires (20)
playshtayshen publié le 18/08/2025 à 14:01
Des direct nintendo a tout va. Ça devient gavant
tripy73 publié le 18/08/2025 à 14:24
Ils ont clairement revu leur façon de communiquer depuis l'annonce de la Switch 2, avec un rythme bien différent et des directs dédiés à des jeux beaucoup plus régulier qu'avant. On sens que le but est de rester présent au maximum dans l'actualité, comme on le voit aussi avec l'application Nintendo Today qui repose sur ce principe de communication régulière.

Après c'est une méthode à double tranchant, car cela peut banaliser le message et finir par d'intéresser les joueurs s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent lors des directs. En tout cas perso je suis curieux de voir pourquoi ils ont décidé de dédier un ND de 45 minutes à ce jeu, car il me semble que c'est quand même assez long s'il s'agit d'un simple jeu de course.
rogeraf publié le 18/08/2025 à 14:37
tripy73 Si c'est aussi long, c'est que ca va être un gros jeu de rentrée ou de fin d'année pour Nintendo, du lourd quoi
tripy73 publié le 18/08/2025 à 14:45
rogeraf : oui c'est ce que je me suis dis aussi, au côté de Pokemon ZA et Metroid Prime 4, avec peut-être un mode aventure ou un truc du genre. Après perso j'ai jamais fait le premier opus et je ne suis pas trop jeux multijoueur, donc je ne pense pas qu'il m'intéressera, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner.
masharu publié le 18/08/2025 à 14:46
rogeraf C'est surtout que Sakurai va certainement expliquer ce qu'est Air Ride à tous ces gens qui croient que ça n'est qu'un "jeu de course qui s'autoconcurrence avec Mario Kart". Et il va prendre le temps d'expliquer chaque mode du nouveau jeu en long et en large.
wickette publié le 18/08/2025 à 14:49
45 minutes, va falloir qu’il assure ce jeu surtout que c’est 2 jeux de courses arcade dans un laps très serré.

Et un direct dédié n’exclut en rien un direct général bientot, patience pour metroid

playshtayshen c’est toujours mieux que aucun ps showcase depuis mai 2023 et des state of play tiers au compte goutte

Lost soul qui sort bientot il va se vendre tout seul d’après PlayStation, à quoi bon promouvoir
iglooo publié le 18/08/2025 à 14:50
rogeraf ça va être un jeu Sakurai Le type sort bombes sur bombes tout de même. 45 minutes suffiront à peine à introduire le jeu
gaeon publié le 18/08/2025 à 14:58
45 minutes !?! Autant que Donkey Kong l'air de rien.

Après c'est surprenant car je m'attendais plutôt à un Direct général incluant Kirby, Splatoon Raiders, Metroid Prime etc

J'ai de la curiosité pour ce titre même si Kirby ça n'a jamais été trop mon truc. Je trouve en tout cas plutôt cool de revoir Nintendo sur du jeu de course... autre que Mario Kart.
rogeraf publié le 18/08/2025 à 15:11
tripy73 masharu iglooo
Exactement , Sakurai le Kojima "tendresse" chez Nintendo
mrvince publié le 18/08/2025 à 15:26
Le MK World Killer ?
drybowser publié le 18/08/2025 à 15:38
45 minutes de focus ça me paraît excessif !!
Après on peut faire confiance a sakurai pour avoir un contenu gargantuesque comme 100% de ses prod, mais même avec ça la le jeu part pas gagnznt direct , va falloir en montrer et en imposer grave pour convaincre la majorité des joueurs
masharu publié le 18/08/2025 à 15:40
mrvince Air Ride est trop différent pour que ça soit un killer.
pimoody publié le 18/08/2025 à 16:14
masharu exact. Surtout que c'est Sakurai, donc bon, s'attendre à un truc lambda basique, c'est se leurrer.
ducknsexe publié le 18/08/2025 à 16:32
Et si c était juste un troll de la part de sakurai, air kirby Raiders ne serais que le prochain le smash
nigel publié le 18/08/2025 à 17:33
Vu que personne ne l'a posté, je pose ça là en petit message pour Sakurai: https://www.youtube.com/watch?v=XoDY9vFAaG8&list=RDXoDY9vFAaG8
kidicarus publié le 18/08/2025 à 17:46
Je trouve que c'est long mais avec le monsieur ça peut le faire, surtout quand on se souvient de smash bros, ça n'a pas altéré le plaisir.

Ma pensée sur la durée c'est que le jeu va vite arriver. Attention, j'ai aussi annoncé Metroid Prime 4 pour fin septembre
tripy73 publié le 18/08/2025 à 18:05
gaeon : ce serait bien aussi qu'ils reviennent sur F-Zero.

rogeraf : même si je ne suis pas d'accord avec lui concernant l’utilisation de l’IA générative dans les jeux, il fait clairement partie des créateurs qui mettent tout leur cœur dans leurs créations. Après Kirby et Smash c'est pas trop mon délire, même si j'aime bien le concept de Kirby qui s’accapare le pouvoir de ses ennemis.
akinen publié le 18/08/2025 à 18:06
Vivement qu’il sorte, que l’on passe à metroid 4
syoshu publié le 18/08/2025 à 18:17
Aussi long, c'est peut étre aussi pour faire office d'overview où ils vont en profondeur pour detailler le jeu. C'est souvent proche de la sortie, donc peut être une sortie très proche
bisba publié le 18/08/2025 à 20:07
C est pas ma came . Vite Metroid viens poser tes boobs sur la table .
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Kirby Air Riders
0
Ils aiment
Nom : Kirby Air Riders
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : HAL Laboratory
Genre : course
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo