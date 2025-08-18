Switch 2 : un Direct Kirby Air Riders ce mardi

Nintendo n'attendra pas son prochain vrai Direct (septembre ?) pour présenter en large et en profondeur son Kirby Air Riders avec la tenue d'un Direct demain à 15h00, pour pas moins de 45 minutes sous les probables explications de son réalisateur Masahiro Sakurai.
Le jeu étant normalement toujours prévu pour cette année (sur Switch 2 si vous n'avez pas suivi), cela sera peut-être aussi l'occasion de repartir avec une date précise.
Après c'est une méthode à double tranchant, car cela peut banaliser le message et finir par d'intéresser les joueurs s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent lors des directs. En tout cas perso je suis curieux de voir pourquoi ils ont décidé de dédier un ND de 45 minutes à ce jeu, car il me semble que c'est quand même assez long s'il s'agit d'un simple jeu de course.
Et un direct dédié n’exclut en rien un direct général bientot, patience pour metroid
playshtayshen c’est toujours mieux que aucun ps showcase depuis mai 2023 et des state of play tiers au compte goutte
Lost soul qui sort bientot il va se vendre tout seul d’après PlayStation, à quoi bon promouvoir
Après c'est surprenant car je m'attendais plutôt à un Direct général incluant Kirby, Splatoon Raiders, Metroid Prime etc
J'ai de la curiosité pour ce titre même si Kirby ça n'a jamais été trop mon truc. Je trouve en tout cas plutôt cool de revoir Nintendo sur du jeu de course... autre que Mario Kart.
Exactement , Sakurai le Kojima "tendresse" chez Nintendo
Après on peut faire confiance a sakurai pour avoir un contenu gargantuesque comme 100% de ses prod, mais même avec ça la le jeu part pas gagnznt direct , va falloir en montrer et en imposer grave pour convaincre la majorité des joueurs
Ma pensée sur la durée c'est que le jeu va vite arriver. Attention, j'ai aussi annoncé Metroid Prime 4 pour fin septembre
rogeraf : même si je ne suis pas d'accord avec lui concernant l’utilisation de l’IA générative dans les jeux, il fait clairement partie des créateurs qui mettent tout leur cœur dans leurs créations. Après Kirby et Smash c'est pas trop mon délire, même si j'aime bien le concept de Kirby qui s’accapare le pouvoir de ses ennemis.