Switch 2 : un Direct Kirby Air Riders ce mardi

Nintendo n'attendra pas son prochain vrai Direct (septembre ?) pour présenter en large et en profondeur sonavec la tenue d'un Direct demain à 15h00, pour pas moins de 45 minutes sous les probables explications de son réalisateur Masahiro Sakurai.Le jeu étant normalement toujours prévu pour cette année (sur Switch 2 si vous n'avez pas suivi), cela sera peut-être aussi l'occasion de repartir avec une date précise.