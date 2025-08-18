Delta Force : Hawk Ops s'offre un dernier trailer pour fêter sa sortie sur consoles
Disponible depuis quelques mois sur PC et avec un très bon maintien d'audience, Delta Force : Hawk Ops arrivera enfin demain sur PlayStation 5 et Xbox Series, toujours en format F2P pour attirer le plus grand monde, et en voici un ultime trailer pour résumer à quoi s'attendre niveau contenu :
- La campagne solo
- Le multi fait de 2 modes, 11 classes, 13 maps et plus de 50 armes
- Total cross-play & cross-save
- Un skin d'arme exclusif par support
Vous savez tout, plus qu'à lancer le téléchargement ce mardi 19 août.