Delta Force : Hawk Ops s'offre un dernier trailer pour fêter sa sortie sur consoles

Disponible depuis quelques mois sur PC et avec un très bon maintien d'audience,arrivera enfin demain sur PlayStation 5 et Xbox Series, toujours en format F2P pour attirer le plus grand monde, et en voici un ultime trailer pour résumer à quoi s'attendre niveau contenu :- La campagne solo- Le multi fait de 2 modes, 11 classes, 13 maps et plus de 50 armes- Total cross-play & cross-save- Un skin d'arme exclusif par supportVous savez tout, plus qu'à lancer le téléchargement ce mardi 19 août.