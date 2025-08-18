recherche
Delta Force : Hawk Ops s'offre un dernier trailer pour fêter sa sortie sur consoles
Disponible depuis quelques mois sur PC et avec un très bon maintien d'audience, Delta Force : Hawk Ops arrivera enfin demain sur PlayStation 5 et Xbox Series, toujours en format F2P pour attirer le plus grand monde, et en voici un ultime trailer pour résumer à quoi s'attendre niveau contenu :

- La campagne solo
- Le multi fait de 2 modes, 11 classes, 13 maps et plus de 50 armes
- Total cross-play & cross-save
- Un skin d'arme exclusif par support

Vous savez tout, plus qu'à lancer le téléchargement ce mardi 19 août.

publié le 18/08/2025 à 06:07 par Gamekyo
commentaires (4)
vincecastel publié le 18/08/2025 à 09:26
Dommage qu'il n'est pas dispo en Belgique
slyder publié le 18/08/2025 à 10:18
vincecastel sur console tu te fais un compte FR, tu DL le jeu, et ensuite tu pourras y jouer avec ton compte belge sans problème
rogeraf publié le 18/08/2025 à 10:45
slyder normalement pas besoin, tu le DL sur le Store Français et c'est tout
slyder publié le 18/08/2025 à 10:48
rogeraf Alors mon collègue Belge est obligé d'aller sur son compte FR pour DL sur le store FR, si t'as une soluce pour accéder au store FR sans se créer un compte, hésite pas à donner l'astuce
Fiche descriptif
Delta Force : Hawk Ops
Nom : Delta Force : Hawk Ops
Support : PC
Editeur : Level Infinite
Développeur : TiMi Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
