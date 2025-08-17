recherche
Mafia : The Old Country aura droit à un mode Libre et du nouveau contenu gratuit
Disponible depuis peu et vendu à environ 800.000 unités, ce qui peut-être potentiellement satisfaisant pour un simple « AA », Mafia : The Old Country n'en restera pas là et Hangar 13 promet notamment l'ajout futur d'un mode « Libre » qui vous permettra donc de visiter tranquillement la map et ses jolis décors, l'occasion également de récupérer les différents objets oubliés pour assurer le 100 %.

Plus intéressant, ce mode sera accompagné de « nouveau contenu » sans plus de précisions, laissant chacun faire son petit pari en espérant que ça ne soit pas un lot de tenues. Pourquoi par exemple des courses (véhicule ou à cheval) ? Et pas scriptées cette fois.

0
Qui a aimé ?
publié le 17/08/2025 à 08:47 par Gamekyo
commentaires (2)
mattewlogan publié le 17/08/2025 à 10:07
Trop tard haha
erleerween publié le 17/08/2025 à 16:00
Ben ça alors... c'est un peu con de ne pas l'avoir intégré dés le départ.
Comme pour Mattewlogan c'est trop tard.
Mafia : The Old Country
Mafia : The Old Country
Support : PC
Editeur : Take Two Interactive
Développeur : N.C
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
