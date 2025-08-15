recherche
Wuchang : Fallen Feathers s'est offert une MAJ surprise qui censure l'intégralité du jeu
S'il a plutôt été apprécié par les intéressés du genre, on ne peut pas dire que Wuchang : Fallen Feathers s'est particulièrement fait remarqué, ou en tout cas jusqu'à cette semaine avec la publication du patch 1.5 offrant des projecteurs inattendus vers ce Soulslike, mais pas pour le meilleur.

En fait, dès le lancement du jeu et suffisamment loin vers l'est au point qu'aucun écho ne soit remonté jusqu'ici, le jeu a subi d'énormes critiques sur les réseaux sociaux chinois, accusant le jeu d'une sorte de racisme anti-Han par le fait que tous les ennemis faisaient partie de la Dynastie concernée, tandis que l'envahisseur mandchou est épargné de toute tuerie. Alors certains ont pointé que c'est tout à fait logique de ne pas croiser un seul Mandchou à éviscérer vu que l'invasion a eu lieu historiquement 2 ans après les événements du jeu mais bon trop tard, la polémique était là, et Leenzee Games n'a pas voulu être mal vu par la grande majorité de la population chinoise, au point de mettre en place une des plus importantes censures de ces dernières années.

Alors c'est simple, alors que le thème du jeu tourne autour de la mort, il y a ironiquement bien moins de choses à tuer avec plusieurs ennemis humains devenus pacifiques quand d'autres, au lieu de mourir, restent debout immobiles une fois vaincus. Comme « guéris ». Pire encore pour les boss, majoritairement incarnés par des figures historiques, qui ne rendent plus l'âme après le combat mais se contentent de rester debout en balançant une phrase random genre « C'était un bon entraînement, haha » avant de repartir voir ailleurs. Bien sûr, le scénario a été modifié en conséquence.

Et alors que le studio aurait très bien pu limiter ce patch magique à la version chinoise, c'est tous les joueurs qui sont concernés, au point de tomber dans une nouvelle gueulante cette fois en occident sans rien pouvoir faire d'autres : un mois après l'achat et de nombreuses heures de jeu, difficile de demander le moindre remboursement.

publié le 15/08/2025 à 07:41 par Gamekyo
commentaires (23)
aozora78 publié le 15/08/2025 à 07:50
Ah bah du coup je comptais le faire un des ces 4, finalement j'attendrais de voir si des mods peuvent fix cette censure de merde.
mattewlogan publié le 15/08/2025 à 08:00
OMG
On tombe dans le ridicule, les joueurs sont des tarés ( si ce sont les joueurs qui ont gueuler pour changer l’histoire ) et les studios plient devant ces teubés…
heureusement, j’ai fini le jeu et j’ai beaucoup aimé
par contre, pour ceux qui vont maintenant se mettre dedans, ça va être Chelou…
et puis le studio aurait pu se limité à la Chine, ils ont l’habitude de la censure là bas, mais par contre en occident ça va être une autre histoire
solarr publié le 15/08/2025 à 08:08
C'est le revers des jeux qui se veulent "réalistes" empruntant à l'Histoire. Eh bien c'est comme Shadows : polémique d'un noir qui latte du jap blanc. Il fallait mettre une femme jap blanche pour tempérer. Peut-être fallait-il mettre un Han qui tue des Han. Quelle société d'ânes.
icebergbrulant publié le 15/08/2025 à 08:12


Le monde est fou
akinen publié le 15/08/2025 à 08:42
C’est le problème quand tu fais un film ou un jeu sur un pays commhumhum.

Le mieux c’est de pas faire partie du dit pays, comme ça tu fais c’que tu veux
momotaros publié le 15/08/2025 à 08:43
aozora78 il n'y a pas vraiment besoin de mod, tu y joues en 1.0 et c'est bon
adamjensen publié le 15/08/2025 à 08:46
Le coup de l’entraînement...
Au final, un beau pétard mouillé.
Heureusement, j'y ai jouer moins de deux heures.
J'ai vite vu que c'était pas terrible.
Optimisation merdique, esquive pas terrible, manque de moyen dans la mise en scène, etc, et maintenant la censure...
Pas sûr qu'avec le temps ils réussissent à s'en remettre.
Mais c'est quand même dommage.
Comme quoi, les jeux chinois comme les jeux occidentaux ne peuvent pas faire mouche à chaque fois.
malroth publié le 15/08/2025 à 08:50
Et bah... Le JV va de mieux en mieux à ce sue je vois.
apollokami publié le 15/08/2025 à 08:50
Génial, vu qu'il n'est pas sorti en même temps sur GOG on aura aucun moyen légal de préserver la version d'origine.
Il faudra typiak pour avoir le vrai jeu
burningcrimson publié le 15/08/2025 à 09:01
Putain les enfoirés...
guiguif publié le 15/08/2025 à 09:13
Vive la version physique en 1.0 sur PS5
apejy publié le 15/08/2025 à 09:13
momotaros il me semble que sur Steam ça lance automatiquement la MAJ si on a le malheur de l’avoir installé après le patch.
piratees publié le 15/08/2025 à 09:13
apollokami oui vive le pc ou version boite sur ps5
burningcrimson publié le 15/08/2025 à 09:15
Guiguif je l'ai pris en disque, du coup je dois desinstaller et ensuite je réinstalle sans la maj c'est ça ?
masharu publié le 15/08/2025 à 09:18
burningcrimson Désinstalle puis joue sans connexion internet, le mieux.
guiguif publié le 15/08/2025 à 09:19
burningcrimson Ça dépend, si ya eu des majs ajoutant notamment du contenu même minime, ta save ne sera ptete pas compatible.
burningcrimson publié le 15/08/2025 à 09:23
masharu Merci beaucoup et Guiguif ma save fonctionne et j'ai conservé mes dlcs ouf
bateman publié le 15/08/2025 à 10:03
J’ai adoré le jeu. Heureusement que j’ai terminé + platine en version 1.4
mattewlogan publié le 15/08/2025 à 10:42
bateman pareil
geneon publié le 15/08/2025 à 11:14
Y'a moyen de faire qque chose pour la version Game Pass ? Sinon c'est désinstallé !
grundbeld publié le 15/08/2025 à 12:12
Qu’ils modifient la version chinoise je le comprends même si je n’approuve pas. Mais censurer aussi toutes les versions internationales c’était une décision stupide.
zadig57 publié le 15/08/2025 à 12:42
Je l’ai fini juste à temps alors. Mais c’est dommage pour les rééquilibrages etc… ils auraient du diviser en 2 parties la Maj. Avec une non obligatoire à télécharger…
momotaros publié le 15/08/2025 à 12:42
apejy on ne peut pas lancer l'exe du jeu sans passer par steam ? C'est possible de jouer sans internet ?
Fiche descriptif
Wuchang : Fallen Feathers
0
Ils aiment
Nom : Wuchang : Fallen Feathers
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : Leenzee
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
