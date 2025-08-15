Wuchang : Fallen Feathers s'est offert une MAJ surprise qui censure l'intégralité du jeu

S'il a plutôt été apprécié par les intéressés du genre, on ne peut pas dire que Wuchang : Fallen Feathers
s'est particulièrement fait remarqué, ou en tout cas jusqu'à cette semaine avec la publication du patch 1.5 offrant des projecteurs inattendus vers ce Soulslike, mais pas pour le meilleur.
En fait, dès le lancement du jeu et suffisamment loin vers l'est au point qu'aucun écho ne soit remonté jusqu'ici, le jeu a subi d'énormes critiques sur les réseaux sociaux chinois, accusant le jeu d'une sorte de racisme anti-Han par le fait que tous les ennemis faisaient partie de la Dynastie concernée, tandis que l'envahisseur mandchou est épargné de toute tuerie. Alors certains ont pointé que c'est tout à fait logique de ne pas croiser un seul Mandchou à éviscérer vu que l'invasion a eu lieu historiquement 2 ans après les événements du jeu mais bon trop tard, la polémique était là, et Leenzee Games n'a pas voulu être mal vu par la grande majorité de la population chinoise, au point de mettre en place une des plus importantes censures de ces dernières années.
Alors c'est simple, alors que le thème du jeu tourne autour de la mort, il y a ironiquement bien moins de choses à tuer avec plusieurs ennemis humains devenus pacifiques quand d'autres, au lieu de mourir, restent debout immobiles une fois vaincus. Comme « guéris ». Pire encore pour les boss, majoritairement incarnés par des figures historiques, qui ne rendent plus l'âme après le combat mais se contentent de rester debout en balançant une phrase random genre « C'était un bon entraînement, haha » avant de repartir voir ailleurs. Bien sûr, le scénario a été modifié en conséquence.
Et alors que le studio aurait très bien pu limiter ce patch magique à la version chinoise, c'est tous les joueurs qui sont concernés, au point de tomber dans une nouvelle gueulante cette fois en occident sans rien pouvoir faire d'autres : un mois après l'achat et de nombreuses heures de jeu, difficile de demander le moindre remboursement.
On tombe dans le ridicule, les joueurs sont des tarés ( si ce sont les joueurs qui ont gueuler pour changer l’histoire ) et les studios plient devant ces teubés…
heureusement, j’ai fini le jeu et j’ai beaucoup aimé
par contre, pour ceux qui vont maintenant se mettre dedans, ça va être Chelou…
et puis le studio aurait pu se limité à la Chine, ils ont l’habitude de la censure là bas, mais par contre en occident ça va être une autre histoire
Le monde est fou
Le mieux c’est de pas faire partie du dit pays, comme ça tu fais c’que tu veux
Au final, un beau pétard mouillé.
Heureusement, j'y ai jouer moins de deux heures.
J'ai vite vu que c'était pas terrible.
Optimisation merdique, esquive pas terrible, manque de moyen dans la mise en scène, etc, et maintenant la censure...
Pas sûr qu'avec le temps ils réussissent à s'en remettre.
Mais c'est quand même dommage.
Comme quoi, les jeux chinois comme les jeux occidentaux ne peuvent pas faire mouche à chaque fois.
Il faudra typiak pour avoir le vrai jeu