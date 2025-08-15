recherche
[LEAK] Tales of Xillia Remastered en approche
Énième bourde brisant la surprise, avec cette fois Bandai Namco (précisément la branche bulgare) qui dans la nuit a publié sur sa chaîne Youtube ce que l'on appelle une vidéo rappel avec chrono se terminant le 18 août, dans le but de repartir avec des informations sur la franchise Tales of et l'annonce d'un remaster promis depuis début juin.

Mais problème, le stagiaire a ajouté naïvement en vignette le jeu phare du contenu, et ce serait donc Tales of Xillia, épisode exclusif à la PlayStation 3 depuis déjà 14 ans, tout comme sa suite d'ailleurs. On imagine néanmoins que la refonte ne concernera que le premier, en espérant tout de même que la société fasse cette fois un minimum d'effort sur certains points techniques. Genre du 60FPS.



15/08/2025
burningcrimson publié le 15/08/2025 à 09:12
Un de mes Tales préféré ! J'espère les 60 fps sur switch 2...
iglooo publié le 15/08/2025 à 09:18
Les bulgares font le boulot que Reddit ne fait plus
mattewlogan publié le 15/08/2025 à 09:34
Nooooooo Évidemment, c’est l’un des épisodes les plus vendus au Japon et j’avais beaucoup aimé cette épisode, mais sérieux les gars on veut un nouvel épisode canonique!
kageyama publié le 15/08/2025 à 09:42
j'aurais preferé tales of the abyss. Là je ne vois pas ce qu'ils amelioré à part quelques bricoles pour le confort du jeu.
zekk publié le 15/08/2025 à 10:02
Perso j'aurais préféré plutôt des sorties du genre tales of rebirth enfin en anglais ou les destiny R et 2
shido publié le 15/08/2025 à 10:28
mais qui veut Xillia en remastered serieux ? osef quoi , il y a rebrith , destiny ou abyss bordel
ippoyabukiki publié le 15/08/2025 à 10:29
Cool pouvoir le faire avec les voix japonaises ca va etre top
keiku publié le 15/08/2025 à 11:23
mattewlogan il est quand même très loin d'être dans les mieux vendu au japon, mais c'est surtout que c'est un des plus facile a remaker vu qu'il n'est pas en 2D et que les décors sont d'une pauvretée absolue en dehors des villes
xynot publié le 15/08/2025 à 11:52
S'ils mettent pas le 2 avec c'est de l'abus, le 2 reprend tout du 1
guiguif publié le 15/08/2025 à 11:59
keiku Apres personne ne demande de retoucher les opus 2D comme l'ont fait Konami avec les Suikoden (les dégueulassant bien au passage avec ce mix 2D/Pixelart). Tu laisses le jeu tel quel, tu le fout en 1080p comme sur emu, le seul truc qui coute cher c'est la trad.
keiku publié le 15/08/2025 à 12:04
guiguif moi je ne serais pas contre un retouche des épisode 2d si c'est bien fait... (donc oui pas comme konami ) par contre mettre en 1080 des image 2D c'est très compliquer quand ce n'est pas du pixel justement, car il faut redessiner tous les sprite, c'est pour ca que konami a du retravailler ses décors et ses arènes...
thor publié le 15/08/2025 à 12:59
Qu'est-ce que je l'ai détesté ce jeu...
mystik13 publié le 15/08/2025 à 13:03
keiku oui et c'est pour ca qu'ils ont choisi de ressortir Xillia...tellement p'is simple a retravailler en laissant l'ia faire le taf...pff...Xillia est a chier, les décors sont vides ; le refaire maintenant sera pire! La tendance est a la 2d bordel, on nous ressors les Lunar, Suikoden ( bien que les perso en pixel soit degueu..) . Bandai Namco est a la ramasse, ils nous auraient pondu les remaster des destiny ils auraient tous defoncé...en plus avec la nouvelle switch c'était le moment parfait....bref encore un nouvelle a chier!
