[LEAK] Tales of Xillia Remastered en approche

Énième bourde brisant la surprise, avec cette fois Bandai Namco (précisément la branche bulgare) qui dans la nuit a publié sur sa chaîne Youtube ce que l'on appelle une vidéo rappel avec chrono se terminant le 18 août, dans le but de repartir avec des informations sur la franchiseet l'annonce d'un remaster promis depuis début juin.Mais problème, le stagiaire a ajouté naïvement en vignette le jeu phare du contenu, et ce serait donc, épisode exclusif à la PlayStation 3 depuis déjà 14 ans, tout comme sa suite d'ailleurs. On imagine néanmoins que la refonte ne concernera que le premier, en espérant tout de même que la société fasse cette fois un minimum d'effort sur certains points techniques. Genre du 60FPS.