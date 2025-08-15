Reporté, Ratatan tient sa nouvelle date

Suite à la publication temporaire d'une démo durant le Summer Game Fest, le petits'est vu annuler la sortie de son accès anticipé le 25 juillet, la faute à de nombreuses critiques notamment sur le game-design un peu simpliste en matière de rogue-lite (car ça en est un).De quoi pousser l'équipe a peaufiner un peu plus l'expérience qui cette fois promis ouvrira son Early Access sur Steam le 19 septembre, de toute façon dédiée à s'améliorer sur la longueur jusqu'à la 1.0 également prévue sur toutes les consoles. Pas de nouveau trailer pour accompagner l'annonce de cette date, donc on vous remet le précédent.