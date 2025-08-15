recherche
News / Blogs
Reporté, Ratatan tient sa nouvelle date
Suite à la publication temporaire d'une démo durant le Summer Game Fest, le petit Ratatan s'est vu annuler la sortie de son accès anticipé le 25 juillet, la faute à de nombreuses critiques notamment sur le game-design un peu simpliste en matière de rogue-lite (car ça en est un).

De quoi pousser l'équipe a peaufiner un peu plus l'expérience qui cette fois promis ouvrira son Early Access sur Steam le 19 septembre, de toute façon dédiée à s'améliorer sur la longueur jusqu'à la 1.0 également prévue sur toutes les consoles. Pas de nouveau trailer pour accompagner l'annonce de cette date, donc on vous remet le précédent.

2
Qui a aimé ?
gareauxloups, plistter
publié le 15/08/2025 à 07:14 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Ratatan
0
Ils aiment
Nom : Ratatan
Support : PC
Editeur : Ratata Arts
Développeur : Ratata Arts
Genre : music
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo