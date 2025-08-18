recherche
Légendes Pokémon Z-A : trailer des combats multi à 4
Si le coeur de la progression de Légendes Pokémon : Z-A sera les affrontements contre les différents dresseurs de l'event pour atteindre le rang ultime (de Z à A, d'où le titre), vous pourrez de temps en temps faire part de vos performances contre de vrais joueurs avec des combats à 4 en ligne pour gratter quelques bonus.

Une bande-annonce vient nous illustrer cette fonctionnalité requérant bien évidemment l'abonnement NSO, tout en rappelant que le titre sortira le 16 octobre sur Switch 2 comme sur Switch 1.

publié le 18/08/2025 à 06:13 par Gamekyo
link49 publié le 18/08/2025 à 07:00
J'ai hâte ayant bien aimé Arceus.
maki4vel publié le 18/08/2025 à 07:33
Je trouve ça archi naze mais bon ça fait déjà un moment que pokemon c'est plus ce que c'était...
kikoo31 publié le 18/08/2025 à 07:59
cet maltraitance animal ...
je vais appeler la PETA
pimoody publié le 18/08/2025 à 08:03
Mouai, il y avait peut être mieux à faire. J'aurais préféré le même genre de truc mais plutôt en mode capture comme dans Pokémon Legends Arceus (mais bon les biomes ne sont pas aussi ouvert).
shido publié le 18/08/2025 à 09:46
lol
yanssou publié le 18/08/2025 à 10:45
C'est bordélique à souhait en plus d'être moche.
churos45 publié le 18/08/2025 à 11:23
En gros faut attendre que les autres s'afaiblissent pour les achever quand ils n'ont plus de pv
snave publié le 18/08/2025 à 11:42
Je trouve ça super bordélique en vrai.
famimax publié le 18/08/2025 à 12:12
On pourrait aussi se demander si les Japonais ne manquent pas de respect envers la France dans Légendes Pokémon Z-A… La ville d’Illumis, copie à peine voilée de Paris, ne réduit elle pas notre capitale à une simple carte postale caricaturale, pleine de clichés touristiques et vidée de sa richesse culturelle et historique?? Cette appropriation simpliste, qui détourne l’image de la France pour en faire un décor de fiction sans profondeur, ne témoigne-t-elle pas d’une méconnaissance et d’un irrespect similaires à ceux qu’on reproche à Ubisoft vis à vis du Japon dans Assassin’s Creed Shadows??
kikoo31 publié le 18/08/2025 à 12:20
famimax pas mal
