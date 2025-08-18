Légendes Pokémon Z-A : trailer des combats multi à 4

Si le coeur de la progression desera les affrontements contre les différents dresseurs de l'event pour atteindre le rang ultime (de Z à A, d'où le titre), vous pourrez de temps en temps faire part de vos performances contre de vrais joueurs avec des combats à 4 en ligne pour gratter quelques bonus.Une bande-annonce vient nous illustrer cette fonctionnalité requérant bien évidemment l'abonnement NSO, tout en rappelant que le titre sortira le 16 octobre sur Switch 2 comme sur Switch 1.