PowerWash Simulator 2 : plus de contenu, plus de fonctionnalités, mais toujours au même prix
Énorme succès de la catégorie « cozy games », Powerwash Simulator a réussi à attirer des millions de joueurs dans le monde et avec une suite annoncée comme bien plus copieuse en fin d'année (PC/PS5/XBS), on pouvait s'attendre comme chez d'autres à une modification tarifaire mais non, chez FutureLab, on estime (c'est dans leur communiqué) que les joueurs ont un budget limité et tient à garder une accessible pour ce qui peut être considéré comme « un outil de relaxation ».

De fait, le prix restera donc le même que pour le premier (24,99€), et ce malgré ses 38 niveaux, son coop en split-screen (2 joueurs) et en ligne (4 joueurs) en plus de multiples fonctionnalités et un suivi annoncé toujours comme « en partie » gratuit (seuls les DLC sous licence seront payants).

publié le 17/08/2025 à 07:59 par Gamekyo
negan publié le 17/08/2025 à 08:33
Un futur 100% comme pour le 1
PowerWash Simulator 2
