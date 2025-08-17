recherche
Crimson Desert : un nouvel aperçu de gameplay tiré de la démo GamesCom
Le report de Crimson Desert (supposé arriver le 2 novembre) ne va pas freiner la communication mise en place par Pearl Abyss, comptant bien prouver que ce couac de dernière minute n'a pour but que d'apporter le polish nécessaire et qu'en l'état, le résultat est déjà très bien.

Une démo jouable sera donc proposée la semaine prochaine sur les standard de la GamesCom (la même qu'en fin de mois à la PAX West) dont voici un long aperçu de 13 minutes. La nouvelle date sera communiquée dans quelques semaines et normalement, c'est pour début 2026, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

publié le 17/08/2025 à 08:17 par Gamekyo
mattewlogan publié le 17/08/2025 à 10:04
Ils pourraient nous proposer des démos temporaires sur consoles également
shanks publié le 17/08/2025 à 10:22
mattewlogan
Pour beaucoup, c'est trop à risque.
Les démos publiques PC/consoles, c'est le risque de se faire fouiner par les dataminers qui vont révéler trop de trucs, et aussi la structure.

Genre si c'est une démo sous chrono en stand, c'est facile à gérer. Sur PC, tu fais sauter le timer et t'es libre de tout visiter tranquillement donc les devs vont pas être contents.
pcsw2 publié le 17/08/2025 à 11:05
Je l'attend de pied ferme celi la et commencer a plus regarder de vidéo
mattewlogan publié le 17/08/2025 à 11:17
shanks ha zut
Que console alors haha
link49 publié le 17/08/2025 à 18:57
Ce jeu me fait de plus en plus de l'œil.
Fiche descriptif
Crimson Desert
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
