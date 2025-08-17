Crimson Desert : un nouvel aperçu de gameplay tiré de la démo GamesCom

Le report de(supposé arriver le 2 novembre) ne va pas freiner la communication mise en place par Pearl Abyss, comptant bien prouver que ce couac de dernière minute n'a pour but que d'apporter le polish nécessaire et qu'en l'état, le résultat est déjà très bien.Une démo jouable sera donc proposée la semaine prochaine sur les standard de la GamesCom (la même qu'en fin de mois à la PAX West) dont voici un long aperçu de 13 minutes. La nouvelle date sera communiquée dans quelques semaines et normalement, c'est pour début 2026, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.