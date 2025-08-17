Fairgames : Michael Pachter revient sur ses propos concernant une prétendue annulation

Il y a quelques jours, Michael Pachter annonçait en douce durant l'un de ses podcasts que le fameux GAASavait été annulé en douce par PlayStation, propos n'ayant même pas eu le temps d'être abordé ici qu'ils se voient déjà démenti par la même personne. L'analyste s'excuse et explique s'être « mal exprimé », et qu'une éventuelle annulation n'était que supposition de sa part suite au départ de Jade Raymond. Pour le reste, il n'a « aucune information sur le jeu ». Tout comme nous d'ailleurs.On ne cachera néanmoins pas qu'une mise à la poubelle ne surprendrait pas grand-monde faute de nouvelles depuis 2023 et des retours pour l'heure peu élogieux (d'où peut-être le départ de la réalisatrice ?). Rappelons d'ailleurs qu'un autre jeu de braquage,, a lui récemment été annulé par Xbox. A croire que le genre n'est plus très porteur : même la prétendue référence,, tourne à des pics quotidiens de moins de 800 joueurs sur Steam.