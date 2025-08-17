recherche
Fairgames : Michael Pachter revient sur ses propos concernant une prétendue annulation
Il y a quelques jours, Michael Pachter annonçait en douce durant l'un de ses podcasts que le fameux GAAS Fairgames avait été annulé en douce par PlayStation, propos n'ayant même pas eu le temps d'être abordé ici qu'ils se voient déjà démenti par la même personne. L'analyste s'excuse et explique s'être « mal exprimé », et qu'une éventuelle annulation n'était que supposition de sa part suite au départ de Jade Raymond. Pour le reste, il n'a « aucune information sur le jeu ». Tout comme nous d'ailleurs.

On ne cachera néanmoins pas qu'une mise à la poubelle ne surprendrait pas grand-monde faute de nouvelles depuis 2023 et des retours pour l'heure peu élogieux (d'où peut-être le départ de la réalisatrice ?). Rappelons d'ailleurs qu'un autre jeu de braquage, Contraband, a lui récemment été annulé par Xbox. A croire que le genre n'est plus très porteur : même la prétendue référence, PayDay 3, tourne à des pics quotidiens de moins de 800 joueurs sur Steam.

publié le 17/08/2025 à 08:35 par Gamekyo
commentaires (3)
wickette publié le 17/08/2025 à 09:11
Annulé ou pas, le mal est fait, Sony brule encore de l’argent et des ressources sur des jeux clairement pas demandés
altendorf publié le 17/08/2025 à 11:33
Relayer et donner du crédit à Michael Pachter en 2025
pharrell publié le 17/08/2025 à 11:38
Il est encore vivant celui là
Fairgames
Nom : Fairgames
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Haven Entertainment Studios
Genre : action
Autres versions :
