PS Plus Extra & Premium : les prochains jeux du service, et une démo de Death Stranding 2 en bonus PS Plus Extra & Premium : les prochains jeux du service, et une démo de Death Stranding 2 en bonus

Mardi 19 août, c'est le jour de la conférence d'ouverture de la GamesCom mais c'est aussi celui de la pêche aux nouveaux jeux PS Plus Extra & Premium pour les concernés avec de sympathiques morceaux cette fois encore, et une petite cure de nostalgie en redécouvrant deux Resident Evil de l'ère PS One. Voici donc.



PS Plus Extra & Premium :



- Atelier Ryza 3

- Earth Defense Force 6

- Marvel's Spider-Man Remastered

- Coral Island

- Mortal Kombat 1

- INDIKA

- Harold Halibut

- Sword of the Sea

- Unicorn Overlord



PS Plus Premium :



- Resident Evil 2

- Resident Evil 3

- Une grosse démo de Death Stranding 2 (5h de jeu)