recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Hell is Us : la démo améliorée disponible, également sur consoles, mais pas pour longtemps
Comme attendu, la démo jouable de Hell is Us fait son retour après un passage rapide durant le Steam Fest, cette fois également sur PlayStation 5 et Xbox Series avec là encore une mise à disposition temporaire : vous aurez jusqu'au 28 août pour découvrir le premier chapitre du jeu, soit environ 1h30 de contenu.

Une démo qui s'est d'ailleurs améliorée depuis la précédente :

- Meilleure optimisation
- Amélioration de gameplay (contre & ciblage notamment)
- Ajout du doublage FR
- Ajout du mode photo

Le jeu complet, véritable lettre d'amour à l'exploration (sans map ni indicateur de quêtes) arrivera le 4 septembre sur les trois supports précités (également sur l'EGS).

1
Qui a aimé ?
tripy73
publié le 13/08/2025 à 06:16 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
HELL is US
1
Ils aiment
Nom : HELL is US
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Rogue Factor
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo