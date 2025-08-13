Hell is Us : la démo améliorée disponible, également sur consoles, mais pas pour longtemps
Comme attendu, la démo jouable de Hell is Us fait son retour après un passage rapide durant le Steam Fest, cette fois également sur PlayStation 5 et Xbox Series avec là encore une mise à disposition temporaire : vous aurez jusqu'au 28 août pour découvrir le premier chapitre du jeu, soit environ 1h30 de contenu.
Une démo qui s'est d'ailleurs améliorée depuis la précédente :
- Meilleure optimisation
- Amélioration de gameplay (contre & ciblage notamment)
- Ajout du doublage FR
- Ajout du mode photo
Le jeu complet, véritable lettre d'amour à l'exploration (sans map ni indicateur de quêtes) arrivera le 4 septembre sur les trois supports précités (également sur l'EGS).