inZOI se prépare pour sa première extension majeure, et une arrivée future sur PlayStation 5

Sans cesse en cours d'amélioration pour tenter de maintenir une audience en berne (des pics quotidiens d'à peine 1500 joueurs sur Steam), le « Sims-like »va réclamer le renfort du public PlayStation 5 avec un lancement sur la console de Sony signé pour début 2026. Une version Xbox Series est toujours à l'étude, mais rien d'autre à signaler pour le moment.L'occasion de rappeler que le 20 août sortira la première extension majeure du titre, gratuite comme le jeu de base :- Une nouvelle île paradisiaque- Nouvelles activités (pêche, crafting, exploration sous-marine…)- Tout un tas de nouvelles tenues, accessoires, coiffures...- Compatibilité manette pour anticiper la version PS5- Ajout des motos et scooters- Améliorations de l'interface- 90 musiques supplémentaires