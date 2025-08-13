recherche
inZOI se prépare pour sa première extension majeure, et une arrivée future sur PlayStation 5
Sans cesse en cours d'amélioration pour tenter de maintenir une audience en berne (des pics quotidiens d'à peine 1500 joueurs sur Steam), le « Sims-like » inZOI va réclamer le renfort du public PlayStation 5 avec un lancement sur la console de Sony signé pour début 2026. Une version Xbox Series est toujours à l'étude, mais rien d'autre à signaler pour le moment.

L'occasion de rappeler que le 20 août sortira la première extension majeure du titre, gratuite comme le jeu de base :

- Une nouvelle île paradisiaque
- Nouvelles activités (pêche, crafting, exploration sous-marine…)
- Tout un tas de nouvelles tenues, accessoires, coiffures...
- Compatibilité manette pour anticiper la version PS5
- Ajout des motos et scooters
- Améliorations de l'interface
- 90 musiques supplémentaires

publié le 13/08/2025 à 06:41 par Gamekyo
commentaires (4)
dono56 publié le 13/08/2025 à 07:25
Quelles sont les différences majeures par rapport aux sims ?
Peut on par exemple vieillir, avoir des enfants (système de génération, arbre généalogique), modification de corpulence en fonction des actions / activités (sport fait muscler, sédentarisation fait perdre des muscles, prise de poids, pertes de poids)
Quelles sont les interactions avec les pnj ?
Y a t’il des objectifs de vie liés à chaque personnage/ personnages créés par le joueur ?
akinen publié le 13/08/2025 à 07:54
dono56 des jeunes coréens beaux, sportifs et populaire qui vieillissent ou grossissent ? Quel blasphème !
dono56 publié le 13/08/2025 à 08:13
Merci pour ton commentaire, mais cela ne répond pas à ma question.
newtechnix publié le 13/08/2025 à 08:44
Le type de public pour ce type de jeu a migré vers....tiktok, snapchat, etc
Fiche descriptif
inZOI
Nom : inZOI
Support : PC
Editeur : Krafton
Développeur : Krafton
Genre : simulation
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
