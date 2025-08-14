Embracer balancera 9 AAA d'ici mars 2028 Embracer balancera 9 AAA d'ici mars 2028

Petit point rappel en indiquant que Embracer ne se nommera bientôt plus Embracer mais Fellowship Entertainment suite à la restructuration massive en plusieurs divisions (et de nombreux départs, comme Saber Interactive). La période des licenciements semble heureusement derrière nous et la boîte semble se remettre sur de bons rails après deux très bons lancements depuis le début d'année (Kingdom Come : Deliverance II et l'Early Access de Titan Quest II) néanmoins un peu entaché par un départ moyen de Killing Floor III qui compte s'améliorer sur la longueur.



A la tête de la branche, Phil Rogers annonce que la société a désormais suffisamment le vent en poupe pour lancer 9 AAA d'ici mars 2028, ce qui n'inclut ni les partenariats d'édition (Marvel 1943 : Rise of Hydra) ni les co-développement (Fable).



On peut déjà en citer quelques-uns vu les récentes annonces, même si beaucoup sans date :



- Gothic 1 Remake

- Tides of Tomorrow

- Wreckfest 2

- Darksiders 4

- Fatekeeper

- Le nouveau Tomb Raider

- Le prochain Metro



Il est également probable que Dead Island comme Remnant ne feront pas des pauses sur plusieurs années vu le succès des derniers épisodes en date, et on indiquera également qu'en dehors du secteur « AAA », Embracer/Fellowship a d'autres jolies cartouches en vue comme Reanimal et The Eternal Life of Goldman.