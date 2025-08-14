Embracer balancera 9 AAA d'ici mars 2028
Petit point rappel en indiquant que Embracer ne se nommera bientôt plus Embracer mais Fellowship Entertainment suite à la restructuration massive en plusieurs divisions (et de nombreux départs, comme Saber Interactive). La période des licenciements semble heureusement derrière nous et la boîte semble se remettre sur de bons rails après deux très bons lancements depuis le début d'année (Kingdom Come : Deliverance II et l'Early Access de Titan Quest II) néanmoins un peu entaché par un départ moyen de Killing Floor III qui compte s'améliorer sur la longueur.
A la tête de la branche, Phil Rogers annonce que la société a désormais suffisamment le vent en poupe pour lancer 9 AAA d'ici mars 2028, ce qui n'inclut ni les partenariats d'édition (Marvel 1943 : Rise of Hydra) ni les co-développement (Fable).
On peut déjà en citer quelques-uns vu les récentes annonces, même si beaucoup sans date :
- Gothic 1 Remake
- Tides of Tomorrow
- Wreckfest 2
- Darksiders 4
- Fatekeeper
- Le nouveau Tomb Raider
- Le prochain Metro
Il est également probable que Dead Island comme Remnant ne feront pas des pauses sur plusieurs années vu le succès des derniers épisodes en date, et on indiquera également qu'en dehors du secteur « AAA », Embracer/Fellowship a d'autres jolies cartouches en vue comme Reanimal et The Eternal Life of Goldman.
publié le 14/08/2025 à 10:21 par Gamekyo
Au fait on a des news sur Marvel 1943 : Rise of Hydra?
Tous les 3 mois et demi un AAA; c'est un rythme relativement soutenu.
Après si les jeux sont de qualité, pourquoi pas.
Ce que je redoute c'est une profusion de jeux et si les jeux sont noyés dans les autres sorties, on aura de la casse et encore des licenciements.
Des sorties de AAA peut-être un peu moins nombreuses, des jeux mieux finis et des date de sorties mieux pensées pour éviter la casse, c'est tout ce qu'on demande.