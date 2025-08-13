PUBG abandonne à son tour PS4 & One

GamesIndustry avait évoqué la chose il y a plusieurs jours suite à la fermeture prochaine de l'accès de Genshin Impact aux joueurs PlayStation 4 : ce n'est qu'un début et effectivement, c'est au tour aujourd'hui de Krafton d'annoncer la fin du suivi de PUBG sur old-gen, ce qui concerne du coup également la Xbox One (rappelons-le, premier support console à avoir accueilli le BR à succès).
Le calendrier n'est pas encore très précis, tout juste sait-on qu'il ne sera plus en téléchargement sur PS4/One dès le 13 novembre 2025, date qui marquera la sortie d'une version native sur PlayStation 5 et Xbox Series (oui, ce n'était pas encore le cas) avec tout un tas d'améliorations techniques et la possibilité pour les concernés de récupérer tous leurs achats.
(oui, pour illustrer l'article, indiquons qu'il y a maintenant des Bugatti dans le jeu, mais seulement pour une semaine)