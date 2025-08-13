PUBG abandonne à son tour PS4 & One

GamesIndustry avait évoqué la chose il y a plusieurs jours suite à la fermeture prochaine de l'accès deaux joueurs PlayStation 4 : ce n'est qu'un début et effectivement, c'est au tour aujourd'hui de Krafton d'annoncer la fin du suivi desur old-gen, ce qui concerne du coup également la Xbox One (rappelons-le, premier support console à avoir accueilli le BR à succès).Le calendrier n'est pas encore très précis, tout juste sait-on qu'il ne sera plus en téléchargement sur PS4/One dès le 13 novembre 2025, date qui marquera la sortie d'une version native sur PlayStation 5 et Xbox Series (oui, ce n'était pas encore le cas) avec tout un tas d'améliorations techniques et la possibilité pour les concernés de récupérer tous leurs achats.