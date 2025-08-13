Resident Evil Requiem donne RDV à la GamesCom + rumeur RE0 & Code Veronica Remake
Mardi prochain, donc le 19 août à 20h précise, débutera la conférence d'ouverture de la GamesCom où Capcom vient déjà de signaler faire part de sa présence avec un nouvel aperçu du très attendu Resident Evil Requiem dont la communication passera la seconde vu la date de lancement signé pour février 2026.
En passant, pour les autres jeux actuellement confirmés :
- Call of Duty : Black Ops 7
- Daemon x Machina : Titanic Scion
- Honor of Kings : World
- The Seven Deadly Sins Origin
- Silent Hill f
- Lords of the Fallen II (rumeur)
Et pour revenir à l'une des sagas phares de Capcom, sachez également que Dusk Golem a confirmé que Requiem sera suivi par les remakes de Resident Evil 0 et Resident Evil : Code Veronica à raison d'un jeu par an (2027/2028), sans pouvoir dire lequel des deux arrivera avant l'autre, les deux étant développés en simultané.
publié le 13/08/2025 à 07:43 par Gamekyo
Après il va dire "nan mais finalement 2028, le jeu a du etre repoussé car blablabla"
Ca fait bien longtemps qu'il a pas donné un truc concret qui s'est avéré exact. A force de dire qu'un remake arrive pendant des années, forcément que ca va finir par venir haha
Mais j'espère que le premier Remake à sortir après RE 9 sera celui de Code Veronica.
Cette ambiance sur Dreamcast
Le zéro par contre n’a pas besoin de remake. C’est le cas du 1er remake du premier épisode aussi puisqu’ils partagent le même moteur.
En plus le zéro est l’épisode du raz le bol général. Tous les tests parlaient d’un essoufflement de la formule, ce qui a conduit à RE4.