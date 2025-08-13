Resident Evil Requiem donne RDV à la GamesCom + rumeur RE0 & Code Veronica Remake Resident Evil Requiem donne RDV à la GamesCom + rumeur RE0 & Code Veronica Remake

Mardi prochain, donc le 19 août à 20h précise, débutera la conférence d'ouverture de la GamesCom où Capcom vient déjà de signaler faire part de sa présence avec un nouvel aperçu du très attendu Resident Evil Requiem dont la communication passera la seconde vu la date de lancement signé pour février 2026.



En passant, pour les autres jeux actuellement confirmés :



- Call of Duty : Black Ops 7

- Daemon x Machina : Titanic Scion

- Honor of Kings : World

- The Seven Deadly Sins Origin

- Silent Hill f

- Lords of the Fallen II (rumeur)



Et pour revenir à l'une des sagas phares de Capcom, sachez également que Dusk Golem a confirmé que Requiem sera suivi par les remakes de Resident Evil 0 et Resident Evil : Code Veronica à raison d'un jeu par an (2027/2028), sans pouvoir dire lequel des deux arrivera avant l'autre, les deux étant développés en simultané.