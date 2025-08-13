recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Resident Evil Requiem donne RDV à la GamesCom + rumeur RE0 & Code Veronica Remake
Mardi prochain, donc le 19 août à 20h précise, débutera la conférence d'ouverture de la GamesCom où Capcom vient déjà de signaler faire part de sa présence avec un nouvel aperçu du très attendu Resident Evil Requiem dont la communication passera la seconde vu la date de lancement signé pour février 2026.

En passant, pour les autres jeux actuellement confirmés :

- Call of Duty : Black Ops 7
- Daemon x Machina : Titanic Scion
- Honor of Kings : World
- The Seven Deadly Sins Origin
- Silent Hill f
- Lords of the Fallen II (rumeur)

Et pour revenir à l'une des sagas phares de Capcom, sachez également que Dusk Golem a confirmé que Requiem sera suivi par les remakes de Resident Evil 0 et Resident Evil : Code Veronica à raison d'un jeu par an (2027/2028), sans pouvoir dire lequel des deux arrivera avant l'autre, les deux étant développés en simultané.
2
Qui a aimé ?
link49, marchand2sable
publié le 13/08/2025 à 07:43 par Gamekyo
commentaires (8)
ouken publié le 13/08/2025 à 07:48
Code Véronica je signe direct le meilleur des Resident evil !!pour moi
sdkios publié le 13/08/2025 à 07:53
Dusk Golem et ses fameuses rumeurs
Après il va dire "nan mais finalement 2028, le jeu a du etre repoussé car blablabla"
Ca fait bien longtemps qu'il a pas donné un truc concret qui s'est avéré exact. A force de dire qu'un remake arrive pendant des années, forcément que ca va finir par venir haha
link49 publié le 13/08/2025 à 07:54
Vivement mardi alors.
zampano publié le 13/08/2025 à 07:57
Je suis sur le premier Lord of The Fall sur le game pass, quel régale ce jeu. J’espère qu’ils montreront un truc
adamjensen publié le 13/08/2025 à 07:58
J'ai hâte, c'est dans pas longtemps en plus.
Mais j'espère que le premier Remake à sortir après RE 9 sera celui de Code Veronica.
marchand2sable publié le 13/08/2025 à 08:32
ouken

Cette ambiance sur Dreamcast
osiris67 publié le 13/08/2025 à 08:34
Mdr dusk golem il porte bien son nom ce golem avec ses rumeurs.
akinen publié le 13/08/2025 à 08:40
J’espère qu’ils dynamiseront les mécaniques d’énigmes du veronica. Ça m’a gonflé plusieurs fois dans l’aventure. Perso j’aurais même préféré un film plutôt que de le refaire.

Le zéro par contre n’a pas besoin de remake. C’est le cas du 1er remake du premier épisode aussi puisqu’ils partagent le même moteur.

En plus le zéro est l’épisode du raz le bol général. Tous les tests parlaient d’un essoufflement de la formule, ce qui a conduit à RE4.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
3
Ils aiment
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo