Fast & Furious : de l'Arcade aux consoles
Proposé par la même team que Cruis'n Blast, le jeu de courses (ça se voit) Fast & Furious tiré de la borne d'arcade aura droit à une version consoles le 24 octobre, précisément PS5/XBS/Switch 2, avec même une édition physique. Mais rien sur PC, allez savoir.

Et contrairement à la déplorable première adaptation de la franchise cinématographique, on fait fi de tout ce qui reste de sérieux pour une expérience purement à l'ancienne avec même split-screen, certes peu impressionnante visuellement, mais souhaitons que le fun soit au rendez-vous. Dans tous les cas, ce sera vendu seulement 29,99€.

publié le 14/08/2025 à 06:43 par Gamekyo
gasmok2 publié le 14/08/2025 à 08:03
C'est con, mais les jeux de courses ultra arcade je trouve qua ça manque vraiment sur console (genre Scud race, Daytona.....)
liberty publié le 14/08/2025 à 08:09
Sympa ! Cruis'n Blast c'est sympa a plusieurs en Co-op local
Fiche descriptif
Fast & Furious : Arcade Edition
0
Ils aiment
Nom : Fast & Furious : Arcade Edition
Support : Playstation 5
Editeur : GameMill Entertainment
Développeur : Cradle Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
