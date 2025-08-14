Fast & Furious : de l'Arcade aux consoles

Proposé par la même team que, le jeu de courses (ça se voit)tiré de la borne d'arcade aura droit à une version consoles le 24 octobre, précisément PS5/XBS/Switch 2, avec même une édition physique. Mais rien sur PC, allez savoir.Et contrairement à la déplorable première adaptation de la franchise cinématographique, on fait fi de tout ce qui reste de sérieux pour une expérience purement à l'ancienne avec même split-screen, certes peu impressionnante visuellement, mais souhaitons que le fun soit au rendez-vous. Dans tous les cas, ce sera vendu seulement 29,99€.