recherche
News / Blogs
[LEAK] Call of Duty : Black Ops 7 se passera également d'une augmentation de prix (+ date)
La semaine prochaine, durant la GamesCom, Call of Duty : Black Ops 7 ouvrira enfin concrètement son marketing déjà rien que par le contenu, et pour ce qui est des plans de lancement, inutile d'attendre jusque-là vu que le ninja 100 % fiable billbil-kun vient de lâcher la sauce :

- Sortira le 14 novembre 2025.
- Pas de version Switch 2 malgré les « promesses » (à voir pour plus tard).
- Bénéficiera bien d'une version physique avec disque sur Xbox Series (et One).
- Pas de nouvelle taxe magique (donc 79,99€ chez nous).

Les deux derniers points montrent bien le retour en arrière de la politique de Microsoft, aussi bien sur les disques (Ninja Gaiden 4 et The Outer Worlds 2 devaient de base être sur code dans les versions Xbox) que sur l'augmentation des prix.

0
Qui a aimé ?
publié le 15/08/2025 à 09:33 par Gamekyo
commentaires (4)
sph1x publié le 15/08/2025 à 10:03
Enfin dire que disque, ca veut pas dire que le contenu sera dans la galette.
Y'aura toujours tes 100go à télécharger
shanks publié le 15/08/2025 à 10:05
sph1x
ça reste mieux qu'un code de téléchargement qui le rend invendable.
sph1x publié le 15/08/2025 à 10:56
shanks c'est vrai mais c'est pas top.
Après vu la taille des cod, y'a pas vraiment d'autre choix vu que tout ne rentrera pas sur lagalette
ravyxxs publié le 15/08/2025 à 11:53
- Pas de version Switch 2 malgré les « promesses » (à voir pour plus tard).

Nintendo et les tiers encore une histoire d'amour
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Call of Duty : Black Ops 7
0
Ils aiment
Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo