[LEAK] Call of Duty : Black Ops 7 se passera également d'une augmentation de prix (+ date)
La semaine prochaine, durant la GamesCom, Call of Duty : Black Ops 7 ouvrira enfin concrètement son marketing déjà rien que par le contenu, et pour ce qui est des plans de lancement, inutile d'attendre jusque-là vu que le ninja 100 % fiable billbil-kun vient de lâcher la sauce :
- Sortira le 14 novembre 2025.
- Pas de version Switch 2 malgré les « promesses » (à voir pour plus tard).
- Bénéficiera bien d'une version physique avec disque sur Xbox Series (et One).
- Pas de nouvelle taxe magique (donc 79,99€ chez nous).
Les deux derniers points montrent bien le retour en arrière de la politique de Microsoft, aussi bien sur les disques (Ninja Gaiden 4 et The Outer Worlds 2 devaient de base être sur code dans les versions Xbox) que sur l'augmentation des prix.
Y'aura toujours tes 100go à télécharger
ça reste mieux qu'un code de téléchargement qui le rend invendable.
Après vu la taille des cod, y'a pas vraiment d'autre choix vu que tout ne rentrera pas sur lagalette
Nintendo et les tiers encore une histoire d'amour