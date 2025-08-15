[LEAK] Call of Duty : Black Ops 7 se passera également d'une augmentation de prix (+ date)

La semaine prochaine, durant la GamesCom,ouvrira enfin concrètement son marketing déjà rien que par le contenu, et pour ce qui est des plans de lancement, inutile d'attendre jusque-là vu que le ninja 100 % fiable billbil-kun vient de lâcher la sauce :- Sortira le 14 novembre 2025.- Pas de version Switch 2 malgré les « promesses » (à voir pour plus tard).- Bénéficiera bien d'une version physique avec disque sur Xbox Series (et One).- Pas de nouvelle taxe magique (donc 79,99€ chez nous).Les deux derniers points montrent bien le retour en arrière de la politique de Microsoft, aussi bien sur les disques (etdevaient de base être sur code dans les versions Xbox) que sur l'augmentation des prix.