[RUMEUR] Quelques infos sur Resident Evil Requiem [RUMEUR] Quelques infos sur Resident Evil Requiem

Afin de prouver ses bonnes sources, Dusk Golem vient de partager de nouvelles informations sur Resident Evil Requiem, notamment le fait qu'avec Grace, on bénéficiera de bien plus d'interactions avec l'environnement que dans les habitudes de la série, notamment pour établir des zones d'ombre ou inversement, tandis que le style de Leon se rapprocherait de celui d'un The Last of Us II (c'est ses mots) par l'arrivée d'une IA beaucoup plus travaillée.



Autre leak qui sera peut-être prouvé dès la semaine prochaine par sa présence dans la conférence GamesCom : le fait que certaines zones de Raccoon City seront suffisamment ouvertes pour pouvoir s'y déplacer en véhicule. Peut-être même une moto vu qu'il accompagne ses propos avec un visuel d'Alice (les fameux films) en chevauchant une.



Bref, rendez-vous mardi prochain pour éventuellement vérifier tout cela.