[RUMEUR] Quelques infos sur Resident Evil Requiem
Afin de prouver ses bonnes sources, Dusk Golem vient de partager de nouvelles informations sur Resident Evil Requiem, notamment le fait qu'avec Grace, on bénéficiera de bien plus d'interactions avec l'environnement que dans les habitudes de la série, notamment pour établir des zones d'ombre ou inversement, tandis que le style de Leon se rapprocherait de celui d'un The Last of Us II (c'est ses mots) par l'arrivée d'une IA beaucoup plus travaillée.

Autre leak qui sera peut-être prouvé dès la semaine prochaine par sa présence dans la conférence GamesCom : le fait que certaines zones de Raccoon City seront suffisamment ouvertes pour pouvoir s'y déplacer en véhicule. Peut-être même une moto vu qu'il accompagne ses propos avec un visuel d'Alice (les fameux films) en chevauchant une.

Bref, rendez-vous mardi prochain pour éventuellement vérifier tout cela.
13/08/2025 à 14:41
mithrandir publié le 13/08/2025 à 15:17
J'avais pas suivi que Léon serait en accompagnant, si c'est vrai, je suis blasé, je déteste me trimballer des IA, surtout pour des jeux d'exploration ou des survival, je préfère le sentiment de solitude, j'aurais voulu tarter Atreus !
aozora78 publié le 13/08/2025 à 15:49
Vivement
yukilin publié le 13/08/2025 à 15:52
A voir, mais je ne suis clairement pas convaincu par ces infos rumeurs données ici. ça ne me plait pas trop...
marchand2sable publié le 13/08/2025 à 15:59
Je ne comprends plus rien, Capcom dit que le multijoueur et l’open world sont passés à la poubelle, pour au final avoir des zones ouvertes avec des véhicules.
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
