Mark Darrah confie avoir eu à l'esprit un remake de Dragon Age (ou une compilation remasterisée)

C'est vrai que l'on ne s'est jamais trop posé la question, ou en tout cas pas tout le monde car certains ont quand même questionné Mark Darrah (ancienne pointure de Bioware) le pourquoi de l'absence d'unealors quey a eu droit pour réunir la trilogie initiale dans un polish général, encore plus marqué pour le premier.A cela l'ex-producteur explique qu'une compilation du genre a bien été dans l'esprit de Bioware avant son départ, mais que les négociations n'ont jamais été très loin déjà de base parce que EA n'a jamais été selon lui un grand fan de remasters, mais aussi parce que les travaux seraient moins naturels que pour. Dans ce dernier cas, il suffisait de prendre 3 jeux de l'ère PS360 et les remettre au goût du jour (même si encore une fois un peu plus pour le premier). Avec, on a déjà trois jeux avec des mécaniques différentes, encore plus le deuxième épisode, mais en plus répartis entre deux générations ce qui rend l'homogénéité « beaucoup plus difficile ».Darrah ajoute avoir eu un temps l'envie de faire un « vrai » remake desous Frostbite mais le problème, c'est le budget :Et autant dire qu'à moins d'un miracle aujourd'hui (une commande d'EA à une team tiers), il n'y a désormais plus aucune chance d'avoir un remake avec un Bioware dont les effectifs ont été drastiquement réduits, uniquement dans le but de fournir un premier résultat correct pour le prochainavant de passer la seconde.