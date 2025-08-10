recherche
Mark Darrah confie avoir eu à l'esprit un remake de Dragon Age (ou une compilation remasterisée)
C'est vrai que l'on ne s'est jamais trop posé la question, ou en tout cas pas tout le monde car certains ont quand même questionné Mark Darrah (ancienne pointure de Bioware) le pourquoi de l'absence d'une Dragon Age : Legendary Edition alors que Mass Effect y a eu droit pour réunir la trilogie initiale dans un polish général, encore plus marqué pour le premier.

A cela l'ex-producteur explique qu'une compilation du genre a bien été dans l'esprit de Bioware avant son départ, mais que les négociations n'ont jamais été très loin déjà de base parce que EA n'a jamais été selon lui un grand fan de remasters, mais aussi parce que les travaux seraient moins naturels que pour Mass Effect. Dans ce dernier cas, il suffisait de prendre 3 jeux de l'ère PS360 et les remettre au goût du jour (même si encore une fois un peu plus pour le premier). Avec Dragon Age, on a déjà trois jeux avec des mécaniques différentes, encore plus le deuxième épisode, mais en plus répartis entre deux générations ce qui rend l'homogénéité « beaucoup plus difficile ».

Darrah ajoute avoir eu un temps l'envie de faire un « vrai » remake de Dragon Age : Origins sous Frostbite mais le problème, c'est le budget : « D'une certaine façon, les studios gèrent leurs propres finances et EA aurait probablement été ok à condition de le faire avec notre budget. Mais ce n'était pas possible vu que toutes nos ressources étaient consacrées à d'autres choses. »

Et autant dire qu'à moins d'un miracle aujourd'hui (une commande d'EA à une team tiers), il n'y a désormais plus aucune chance d'avoir un remake avec un Bioware dont les effectifs ont été drastiquement réduits, uniquement dans le but de fournir un premier résultat correct pour le prochain Mass Effect avant de passer la seconde.

publié le 10/08/2025 à 20:23 par Gamekyo
adamjensen publié le 10/08/2025 à 20:56
Dommage, j'aurais pas dit non à un Remake du 1.
lazer publié le 10/08/2025 à 21:16
Je passe mon tour sur cette licence
zampano publié le 10/08/2025 à 22:37
Il faut arrêter de donner de la force à ses entreprise comme EA ou Ubi
darksly publié le 11/08/2025 à 00:22
Ils auraient été capables de le foirer donc non du coup.
