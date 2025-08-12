recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
FBC Firebreak : Remedy reconnaît un lancement décevant, hors chèques Game Pass & PS Plus
Si Remedy a signé un printemps dans le vert niveau bénéfices, ce n'est pas assez pour combler les pertes du premier trimestre 2025, déjà parce qu'il faut prendre en compte les dépenses suites au rachat de la marque Control à 505 Games, mais aussi, et on le craignait, parce que FBC Firebreak n'a pas rencontré un grand succès commercial.

Car 1 million de joueurs en 10 jours, principalement sur consoles, ce n'était pas difficile comme objectif vu l'intégration Day One au PS Plus Extra et Game Pass Ultimate (dont Remedy reconnaît que les chèques associés ont sauvé les meubles). Sur PC, les performances sont considérées comme « décevantes » même si l'équipe continue d'y croire depuis les retours bien plus positifs sur Steam suite aux premières MAJ.

Pendant ce temps :

- Control a passé les 5 millions de ventes.
- Control 2 et Max Payne 1&2 sont toujours en full-prod.
- Alan Wake 2 continue de se vendre tranquillement, rentable depuis plusieurs mois.
- Remedy a toujours pour objectif d'atteindre un bon rythme de croisière niveau bénéfices à partir de 2027.
1
Qui a aimé ?
ouken
publié le 12/08/2025 à 06:43 par Gamekyo
commentaires (6)
giru publié le 12/08/2025 à 07:00
Vraiment une surprise incroyable que Firebreak ne marche pas. Personne n’aurait pu le prédire… à part 99,9% des joueurs, mais en dehors de ça c’était inattendu.

En espérant simplement que grâce aux chèques du GP et PS+ ils limiteront la casse.
ouken publié le 12/08/2025 à 07:16
Normal vue le truc qu'il propose ...
akinen publié le 12/08/2025 à 07:36
On dirait un déchet leur truc. À un moment, les joueurs saturent. Qu’ils bossent leur copie
churos45 publié le 12/08/2025 à 08:06
J'en attendais plus de Remedy, je me suis franchement ennuyé sur le jeu alors que j'aime bien la coop d'habitude.

À voir s'ils feront des màj qui rendront le jeu fun, comme Turtle Rock Studios l'a fait pour Back 4 Blood à l'époque
romgamer6859 publié le 12/08/2025 à 09:02
sympa entre 5-10 heures et après..
sasquatsch publié le 12/08/2025 à 09:42
romgamer6859 idem, ca torune vite en rond et les améliorations proposés semble t etre une carotte intéressante mais les gunfights avec ces ennemis a l'IA plus que douteuse...qui est aon prinicpal défaut je diraine donnent pas envie de s'y pencher plus amplement
Donc défaut majeur
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
FBC : Firebreak
0
Ils aiment
Nom : FBC : Firebreak
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo