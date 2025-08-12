FBC Firebreak : Remedy reconnaît un lancement décevant, hors chèques Game Pass & PS Plus FBC Firebreak : Remedy reconnaît un lancement décevant, hors chèques Game Pass & PS Plus

Si Remedy a signé un printemps dans le vert niveau bénéfices, ce n'est pas assez pour combler les pertes du premier trimestre 2025, déjà parce qu'il faut prendre en compte les dépenses suites au rachat de la marque Control à 505 Games, mais aussi, et on le craignait, parce que FBC Firebreak n'a pas rencontré un grand succès commercial.



Car 1 million de joueurs en 10 jours, principalement sur consoles, ce n'était pas difficile comme objectif vu l'intégration Day One au PS Plus Extra et Game Pass Ultimate (dont Remedy reconnaît que les chèques associés ont sauvé les meubles). Sur PC, les performances sont considérées comme « décevantes » même si l'équipe continue d'y croire depuis les retours bien plus positifs sur Steam suite aux premières MAJ.



Pendant ce temps :



- Control a passé les 5 millions de ventes.

- Control 2 et Max Payne 1&2 sont toujours en full-prod.

- Alan Wake 2 continue de se vendre tranquillement, rentable depuis plusieurs mois.

- Remedy a toujours pour objectif d'atteindre un bon rythme de croisière niveau bénéfices à partir de 2027.