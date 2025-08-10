recherche
Ghost of Yotei : nouveau trailer de gameplay
Pour une raison qui nous échappe un peu, Sony a publié une nouvelle vidéo de gameplay sur Ghost of Yotei avant de la supprimer puis de la remettre sur sa chaîne mais sans la référencer. Bref, la voici ci-dessous pour mettre en avant le kusarigama, l'une des armes favorites et très polyvalentes de la nouvelle héroïne Atsu.

Ghost of Yotei viendra se placer dans le catalogue PlayStation 5 le 2 octobre prochain avec la lourde tâche de faire mieux que Tsushima et ses 13 millions de ventes. Rappelons en outre qu'une adaptation cinématographique est en préparation, ainsi que des spin-off (dont Legends 2 on imagine).

2
Qui a aimé ?
link49, tynokarts
publié le 10/08/2025 à 12:11 par Gamekyo
commentaires (26)
alucardk publié le 10/08/2025 à 12:21
Perso, je ne vois là rien de plus que le 1 avec des rajouts.
parrain59 publié le 10/08/2025 à 12:26
alucardk Tu t'attendais à un reboot dès le 2ème opus ?
churos45 publié le 10/08/2025 à 12:28
ça peut être fun comme gameplay pour nettoyer rapidement un camp
maxx publié le 10/08/2025 à 12:29
Pour cette vidéo ils se sont clairement inspirés des vidéos sur les réseaux montrant le gameplay de GoT après des centaines d'heures haha. Très dynamique et cinématique.
Par contre le framerate toussote là...
En tous cas hâte d'explorer, le monde a l'air vraiment magnifique et j'espère que l'héroïne aura droite a un aussi bon traitement que Jin Sakai

alucardk Oui, c'est le principe d'une suite. Le premier épisode avec des rajouts. Un gameplay amélioré et enrichi, éventuellement un nouveau monde, une nouvelle histoire, de nouvelles idées. Voilà. Chaque épisode ou chaque jeu n'a pas pour vocation de bousculer une formule comme a pu le faire GoW (qui l'a fait après 6 épisodes quand même)
Puis là on a pas vu le loup, ni les armes a feu. C'est seulement la présentation d'une des nouvelles armes.
ducknsexe publié le 10/08/2025 à 12:35
L'un des gros jeu de fin d année, tellement adoré le premier que j espere que la suite sera a la hauteur. Sur les video c'est bien partie
mattewlogan publié le 10/08/2025 à 12:35
Ça a vraiment l’air super , une bonne suite en perspective
foxstep publié le 10/08/2025 à 12:42
A 20 balles la goty sur Steam ça le fera
benichou publié le 10/08/2025 à 12:43
Moi je capte pas ce que fout la gueule de Mélanchon sous la vidéo
https://i.postimg.cc/vZZ2dNZ6/IMG-5559.jpg
iglooo publié le 10/08/2025 à 13:10
benichou ah bah ça gros, c'est tes algos, on peut pas grand chose pour toi...
osiris67 publié le 10/08/2025 à 13:18
alucardk Comme toutes les pseudo suite feignante de Sony sur ps5.
ravyxxs publié le 10/08/2025 à 14:00
iglooo
zekk publié le 10/08/2025 à 14:32
Peut être pas day one, mais il a l'air bien cool, le système d'enquête est pas mal

osiris67 ou partout en fait, toujours marrant les mecs qui essayent de faire croire que c'est que chez Sony, alors que c'est valable pour toute l'industrie et que ce genre de suite existe depuis toujours, mais bizarrement il y a que quand Sony fait ça que ça dérange
ravyxxs publié le 10/08/2025 à 14:37
alucardk parrain59 maxx Techniquement c'est le 1, c'est ça le soucis. On nous a toujours ou la plupart du temps, habitué a avoir des suites visuel qui n'ont rien à voir avec le précédent, je trouve qu'ici le coche est terriblement manqué. La hype est pas aussi haute.
ziggourat publié le 10/08/2025 à 14:49
Donc là ils mettent en avant l'eternel camp à vider... Bon ok il y a le gameplay derrière, mais pour donner envie, c'est pas ouf je trouve.

De mon côté, j'ai pas eu le courage de finir le premier, donc pas intéressé par cette suite.
keiku publié le 10/08/2025 à 15:38
assassin creed shadow 3
benichou publié le 10/08/2025 à 16:10
iglooo enfoiré alors que je peux pas le piffrer ce mec
akiru publié le 10/08/2025 à 16:15
Le Kusarigama qui a l'air surpété comme dans AC Shadow la ...
maxx publié le 10/08/2025 à 16:47
ravyxxs Pourtant il y a eu les mêmes commentaires de certains pour Horizon 2 et récemment Death Stranding 2 qui sont visuellement bien supérieurs aux premiers épisodes. Donc pas certain que ce soit vraiment le soucis. C'est plutôt le nouveau récit après le "y a pas de jeux", "y a que des 1.5".
Et même si GoT est magnifique grâce notamment à sa DA, il n'a jamais eu droit a des panoramas comme ceux qu'on a pu voir dans les vidéos de celui-là. Les environnements sont grandioses (en terme de distance d'affichage et de taille) et j'attends de voir le reste. Après la DA est ce qu'elle est avec certains assets qui restent simples et ça ça ne changera pas.
Enfin bref, ne pas être chaud pour une suite ça peut se comprendre totalement pas de soucis mais faut pas faire les surpris quand on nous présente une suite et qu'elle ressemble au premier épisode dans sa conception. C'est quand même le but, faire plaisir a ceux qui ont aimé le premier.
wickette publié le 10/08/2025 à 16:56
Ghost of tsushima est un jeu très sympa c’est naturel d’avoir une suite, surtout qu’il s’est bien vendu

J’avoue il y a un coté vu et revu avec la vengeance, l’organisation secrète etc, ça fait très AC Shadows dans ses grandes lignes.

Maintenant j’ai confiance en Sucker Punch, on aura un gameplay marrant et une réalisation soignée et faite avec beaucoup de passion

Pour une raison qui nous échappe un peu, Sony a publié une nouvelle vidéo de gameplay sur Ghost of Yotei avant de la supprimer puis de la remettre sur sa chaîne mais sans la référencer

La raison c’est qu’ils communiquent très mal depuis plusieurs années maintenant , plus rien de surprenant
marcelpatulacci publié le 10/08/2025 à 17:06
Yotei Ghost Yotei ?
Yotei Ghost Yotei ?
Yotei Ghost Yotei Yotei Yotei ?
osiris67 publié le 10/08/2025 à 17:46
zekk Arrete, Sony sur ps5 c est dla pure repompe, la ou la ps4 c etait banger a la chaine. Ils capitalise sans vergone sur les reussite de la ps4. J sais meme pas comment on peut defendre ça... En plus j ai mater la video, ca a l air tellement plat et sans dynamisme dans son gameplay. Ca donne vraiment pas envie.
goldmen33 publié le 10/08/2025 à 17:57
en mode osef complet pour le moment pour moi... Le premier était sympa mais tellement une purge pour tout finir comme les jeux Ubi.
Faut voir s'ils ont amélioré ça sinon ça sera à petit prix dans pas mal de temps
zekk publié le 10/08/2025 à 18:13
osiris67 Ben non Sony ça toujours été suite sur suite... avec des news ip qui manquent ici je l'accorde.

mais ce n'est pas mon propos, ce n'est pas propre à Sony mais à toute l'industrie, mais on ne vous entend que quand c'est Sony
osiris67 publié le 10/08/2025 à 18:44
zekk Pour le coup, j hesite pas a defoncer les deux autres quand c est le cas, et j ai qu une ps5 chez moi actuellement niveau current gen.
zekk publié le 10/08/2025 à 20:18
osiris67 et les gros tiers aussi, ils tournent malheureusement tous un peu trop en rond. Pour le coup, j'ai plus de plaisir sur des plus petites productions
osiris67 publié le 10/08/2025 à 20:46
zekk On est d'accord qu'ils prennent plus de risque et pour parfois de meilleurs resultats que les grosse boite.
