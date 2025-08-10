Ghost of Yotei : nouveau trailer de gameplay

Pour une raison qui nous échappe un peu, Sony a publié une nouvelle vidéo de gameplay sur Ghost of Yotei avant de la supprimer puis de la remettre sur sa chaîne mais sans la référencer. Bref, la voici ci-dessous pour mettre en avant le kusarigama, l'une des armes favorites et très polyvalentes de la nouvelle héroïne Atsu.
Ghost of Yotei viendra se placer dans le catalogue PlayStation 5 le 2 octobre prochain avec la lourde tâche de faire mieux que Tsushima et ses 13 millions de ventes. Rappelons en outre qu'une adaptation cinématographique est en préparation, ainsi que des spin-off (dont Legends 2 on imagine).
Par contre le framerate toussote là...
En tous cas hâte d'explorer, le monde a l'air vraiment magnifique et j'espère que l'héroïne aura droite a un aussi bon traitement que Jin Sakai
alucardk Oui, c'est le principe d'une suite. Le premier épisode avec des rajouts. Un gameplay amélioré et enrichi, éventuellement un nouveau monde, une nouvelle histoire, de nouvelles idées. Voilà. Chaque épisode ou chaque jeu n'a pas pour vocation de bousculer une formule comme a pu le faire GoW (qui l'a fait après 6 épisodes quand même)
Puis là on a pas vu le loup, ni les armes a feu. C'est seulement la présentation d'une des nouvelles armes.
https://i.postimg.cc/vZZ2dNZ6/IMG-5559.jpg
osiris67 ou partout en fait, toujours marrant les mecs qui essayent de faire croire que c'est que chez Sony, alors que c'est valable pour toute l'industrie et que ce genre de suite existe depuis toujours, mais bizarrement il y a que quand Sony fait ça que ça dérange
De mon côté, j'ai pas eu le courage de finir le premier, donc pas intéressé par cette suite.
Et même si GoT est magnifique grâce notamment à sa DA, il n'a jamais eu droit a des panoramas comme ceux qu'on a pu voir dans les vidéos de celui-là. Les environnements sont grandioses (en terme de distance d'affichage et de taille) et j'attends de voir le reste. Après la DA est ce qu'elle est avec certains assets qui restent simples et ça ça ne changera pas.
Enfin bref, ne pas être chaud pour une suite ça peut se comprendre totalement pas de soucis mais faut pas faire les surpris quand on nous présente une suite et qu'elle ressemble au premier épisode dans sa conception. C'est quand même le but, faire plaisir a ceux qui ont aimé le premier.
J’avoue il y a un coté vu et revu avec la vengeance, l’organisation secrète etc, ça fait très AC Shadows dans ses grandes lignes.
Maintenant j’ai confiance en Sucker Punch, on aura un gameplay marrant et une réalisation soignée et faite avec beaucoup de passion
La raison c’est qu’ils communiquent très mal depuis plusieurs années maintenant , plus rien de surprenant
Yotei Ghost Yotei ?
Yotei Ghost Yotei Yotei Yotei ?
Faut voir s'ils ont amélioré ça sinon ça sera à petit prix dans pas mal de temps
mais ce n'est pas mon propos, ce n'est pas propre à Sony mais à toute l'industrie, mais on ne vous entend que quand c'est Sony