[LEAK] Date et prix des ROG Xbox Ally

Le ninja français billbil-kun vient encore de couper l'herbe sous le pied à un éditeur, ou plutôt ici des constructeurs vu que l'on parle de Microsoft et Asus avec tous les plans de lancement de la collaboration nomade. Voici donc.
- ROG Xbox Ally : 599,99€
- ROG Xbox Ally X : 899,99€
- Ouverture des précommandes le 20 août à 15h00, dans la foulée d'une conférence spéciale de Microsoft pour présenter les « consoles », jouables ensuite sur le showfloor
- Date de lancement le 16 octobre 2025
- Contrairement à certains matos, les ROG Xbox Ally ne seront pas limités au Microsoft Store et seront distribués dans de multiples points de ventes comme Micromania, Boulanger, Fnac...
600 ou 900
Pour le prix, tu peux presque acheter la PS5 et la Switch 2 réunies.
Il y a aussi une information intéressante concernant l'orientation que va prendre MS pour la génération suivante :
AMD confirme le développement de puces personnalisées avec Microsoft : elles équiperontles appareils Xbox de la nouvelle génération, y compris les consoles, PC et appareils portables
Source : https://wccftech.com/amd-confirms-developing-custom-chips-microsoft-power-next-gen-xbox-consoles-pcs-handhelds/
tokito ça se tire la bourre avec Nintendo pour avoir l'écran le plus pourri de la gen' actuelle de portables
Même pas de FSR4, pas de OLED, 900E
A ce prix j'achète une PS5 digital et une switch 2 ...
Ils sont ouf
C'est pas une console, c'est un PC c'est pas compliqué à comprendre, si ? Et arrêtez de citer le Steam Deck qui commençait déjà à être larguée à la sortie de la ROG Ally et qui maintenant est totalement à la ramasse puisque Valve ne prévoit absolument pas un nouveau modèle.