[LEAK] Date et prix des ROG Xbox Ally
Le ninja français billbil-kun vient encore de couper l'herbe sous le pied à un éditeur, ou plutôt ici des constructeurs vu que l'on parle de Microsoft et Asus avec tous les plans de lancement de la collaboration nomade. Voici donc.

- ROG Xbox Ally : 599,99€
- ROG Xbox Ally X : 899,99€
- Ouverture des précommandes le 20 août à 15h00, dans la foulée d'une conférence spéciale de Microsoft pour présenter les « consoles », jouables ensuite sur le showfloor
- Date de lancement le 16 octobre 2025
- Contrairement à certains matos, les ROG Xbox Ally ne seront pas limités au Microsoft Store et seront distribués dans de multiples points de ventes comme Micromania, Boulanger, Fnac...

publié le 07/08/2025 à 16:22 par Gamekyo
marcelpatulacci publié le 07/08/2025 à 16:36
Combien ?

600 ou 900

502 bad gateway
nicolasgourry publié le 07/08/2025 à 16:43
ROG Xbox Ally X : 899,99€ mais bien sur...
negan publié le 07/08/2025 à 16:44
Des la fin d'année la PlayStation n'aura définitivement plus d'exclusivité donc
mrvince publié le 07/08/2025 à 16:45
899
pimoody publié le 07/08/2025 à 16:47
900e… — déjà que à 700e ça aurait pas marcher des masses
marcelpatulacci publié le 07/08/2025 à 16:49
nicolasgourry j'crois ils se sont dit "ils ont dit oui a la sodomie de la PRO, y'a pas d'raison pour nous..."
nicolasgourry publié le 07/08/2025 à 16:54
marcelpatulacci Il y a des stats pour la "Pro" (ça fait Pro-state, c’est peut-être de là que vient la métaphore que t’as choisie...je sors)
altendorf publié le 07/08/2025 à 16:58
La Steam Deck est tranquille et Valve peut préparer le terrain pour la version 2.
nicolasgourry publié le 07/08/2025 à 16:58
- ROG Xbox Ally X : 899,99€
Pour le prix, tu peux presque acheter la PS5 et la Switch 2 réunies.
docteurdeggman publié le 07/08/2025 à 17:06
tripy73 publié le 07/08/2025 à 17:06
Perso ce genre de dispositif ne m'intéresse pas, mais je suis curieux de voir qui va payer aussi cher et si le logo Xbox suffira à faire vendre ces nouvelles versions des ROG Ally.

Il y a aussi une information intéressante concernant l'orientation que va prendre MS pour la génération suivante :

AMD confirme le développement de puces personnalisées avec Microsoft : elles équiperontles appareils Xbox de la nouvelle génération, y compris les consoles, PC et appareils portables

Source : https://wccftech.com/amd-confirms-developing-custom-chips-microsoft-power-next-gen-xbox-consoles-pcs-handhelds/
brook1 publié le 07/08/2025 à 17:09
Ça reste des machines de niche, la cible n'est pas le grand public
rider288 publié le 07/08/2025 à 17:12
Negan ca peut bloquer hein
iglooo publié le 07/08/2025 à 17:14
altendorf c'est même plus un boulevard, c'est une autoroute de Los Angeles
azerty publié le 07/08/2025 à 17:19
Contraband est annulé...
altendorf publié le 07/08/2025 à 17:21
iglooo Ah mais clairement. Ce bon vieux Gabe doit bien rigoler
ravyxxs publié le 07/08/2025 à 17:29
Le FLOP extraordinaire que ça va être lol.
tokito publié le 07/08/2025 à 17:33
900e et pas d'écran Oled
iglooo publié le 07/08/2025 à 17:36
altendorf vivement en attendant. Quand je vois la gueule du Nintendo Indies de ce jour, si ça continue la migration va être rapide.
tokito ça se tire la bourre avec Nintendo pour avoir l'écran le plus pourri de la gen' actuelle de portables
gamjys publié le 07/08/2025 à 17:36
J’étais bien chaud, mais en voyant le prix, je pense plutôt partir sur une Steam Deck ou attendre une V2. Il me semble qu’elle est prévue pour 2027.
zampano publié le 07/08/2025 à 18:00
Vaut mieux patienter pour le Steam Deck 2 d’ici quelques années.
wickette publié le 07/08/2025 à 18:23
ce prix

Même pas de FSR4, pas de OLED, 900E

A ce prix j'achète une PS5 digital et une switch 2 ...
junaldinho publié le 07/08/2025 à 18:41
Hâte de voir le nouvel OS. Si ça tourne nickel j'achète
mattewlogan publié le 07/08/2025 à 18:41
marcelpatulacci mdr hahaha
Ils sont ouf
fritesmayo76 publié le 07/08/2025 à 19:02
negan Ils ont le portal
tristram publié le 07/08/2025 à 19:21
MS n'est trop bete en n'étant que partenaire ca limite la casse en cas de flop, Asus par contre risque de perdre davantage .
punish62230 publié le 07/08/2025 à 20:16
Toujours pas compris que ce sont des ordinateurs portables gamer avec une manette XBOX intégrée avec une config à 900 balles.

C'est pas une console, c'est un PC c'est pas compliqué à comprendre, si ? Et arrêtez de citer le Steam Deck qui commençait déjà à être larguée à la sortie de la ROG Ally et qui maintenant est totalement à la ramasse puisque Valve ne prévoit absolument pas un nouveau modèle.
