[LEAK] Date et prix des ROG Xbox Ally

Le ninja français billbil-kun vient encore de couper l'herbe sous le pied à un éditeur, ou plutôt ici des constructeurs vu que l'on parle de Microsoft et Asus avec tous les plans de lancement de la collaboration nomade. Voici donc.- ROG Xbox Ally : 599,99€- ROG Xbox Ally X : 899,99€- Ouverture des précommandes le 20 août à 15h00, dans la foulée d'une conférence spéciale de Microsoft pour présenter les « consoles », jouables ensuite sur le showfloor- Date de lancement le 16 octobre 2025- Contrairement à certains matos, les ROG Xbox Ally ne seront pas limités au Microsoft Store et seront distribués dans de multiples points de ventes comme Micromania, Boulanger, Fnac...