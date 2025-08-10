One Piece : Pirate Warriors 4 ne lâche rien avec 6 nouveaux persos en vue

Unpourrait avoir du sens vu la potentielle upgrade graphique et les nouveaux persos depuis 2 arcs, encore plus avec les flashbacks, mais non, Bandai Namco continue de nous faire une « Xenoverse 2 » en maintenant en viedésormais prêt à accueillir un troisième pass de combattants, plus de 5 ans après sa sortie.Le Pass en question sera réparti en deux packs (pouvant être acheté séparément), et s'il est possible de le chopper dès le 11 août pour récupérer de suite une nouvelle attaque pour Shanks, le véritable intérêt attendra quelques mois :Pack #1 (fin 2025) :- 3 nouveaux persos dont Rob Lucci en mode CP0- Pas d'indices pour les deux autres mais on peut parier sur l'arc Egghead du coup- 3 costumes additionnelsPack #2 (début 2026) :- Enel (enfin !)- King- Z