One Piece : Pirate Warriors 4 ne lâche rien avec 6 nouveaux persos en vue
Un One Piece : Pirate Warriors 5 pourrait avoir du sens vu la potentielle upgrade graphique et les nouveaux persos depuis 2 arcs, encore plus avec les flashbacks, mais non, Bandai Namco continue de nous faire une « Xenoverse 2 » en maintenant en vie One Piece : Pirate Warriors 4 désormais prêt à accueillir un troisième pass de combattants, plus de 5 ans après sa sortie.

Le Pass en question sera réparti en deux packs (pouvant être acheté séparément), et s'il est possible de le chopper dès le 11 août pour récupérer de suite une nouvelle attaque pour Shanks, le véritable intérêt attendra quelques mois :

Pack #1 (fin 2025) :
- 3 nouveaux persos dont Rob Lucci en mode CP0
- Pas d'indices pour les deux autres mais on peut parier sur l'arc Egghead du coup
- 3 costumes additionnels

Pack #2 (début 2026) :
- Enel (enfin !)
- King
- Z

publié le 10/08/2025 à 11:36
bladagun publié le 10/08/2025 à 11:50
Je suis sur qu'il vont copier coller ener des anciens pirate warrior ces flemmards...
J'ai acheté ni le 3 ni le 4 tellement ils se foutent du monde avec leur mocheté
negan publié le 10/08/2025 à 13:04
On veut le 5
richterbelmont publié le 10/08/2025 à 13:24
elle arrive quand l'upgrade Ps5, a fait un moment qu'ils l'avaient annoncée !
jf17 publié le 10/08/2025 à 16:03
Z le meilleur film one piece pour moi
burningcrimson publié le 10/08/2025 à 18:12
jf17 Pareil mais j'ai pas encore vu Red pour comparer.
spartan1985 publié le 10/08/2025 à 18:30
On était pas censé le voir optimisé Series et PS5 ?
xynot publié le 10/08/2025 à 23:36
Tout ça mais rien de nouveau pour les versions PS5/XS ?
One Piece : Pirate Warriors 4
Nom : One Piece : Pirate Warriors 4
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Omega Force
Genre : action
Multijoueur : 1 à 4 en ligne
Sortie européenne : 27/03/2020
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
