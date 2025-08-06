Delta Force : le point consoles avant la sortie

On sait bien que bien des regards sont désormais tournés versdont la première phase de bêta ouverte aura lieu ce week-end, pendant que Activision compte bientôt passer la seconde sur le marketing de, et c'est au milieu de cette guerre habituelle que le groupe Timi veut nous rappeler que ce 19 août sortiront les versions consoles de. Et c'est du F2P donc pas d'excuses pour ne pas lui laisser une petite chance.Moyennement parti au départ, ce FPS aura réussi à rattraper son audience sur la longueur avec actuellement des pics Steam quotidien à 200.000 (essentiellement en Chine vous vous en doutez), et compte bien faire les choses sur consoles avec tout de qu'il faut d'options de configuration des boutons, un nouveau système de raccourci et (encore heureux) du 60FPS « stable ».On retrouvera également les 3 modes de jeu, donc Guerre (32V32), Opérations (PVPVE) et la campagne solo apparemment pas très inspirée mais encore une fois, c'est gratuit.