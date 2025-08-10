Après un très bon lancement, Titan Quest II évoque l'avenir et les versions consoles

Attendu de longue date,a réussi à se faire une place dans le monde du hack'n slash, déjà bien squatté paret, avec environ 300.000 ventes sur Steam en seulement 3 jours, pour rappel au prix de 29,99€ tout le temps de l'accès anticipé (il sera à 49,99€ une fois le produit terminé, sans surcoût pour ceux qui l'ont acheté d'ici-là).A ce propos, le studio Grimlore Games s'est amusé au jeu des questions/réponses avec les fans en lâchant quelques informations :- Il faudra plus d'un an de suivi pour parvenir à la 1.0, donnant l'objectif d'un lancement fin 2026.- Rien n'empêche théoriquement la sortie de l'Early Access sur PlayStation 5 et Xbox Series mais la priorité est pour l'heure au développement de nouveau contenu. Dans le pire des cas, les versions consoles arriveront en même temps que la 1.0 sur PC.- Il y aura une grosse MAJ de contenu par trimestre, généralement en collaboration avec les demandes de la communauté.- A ce propos, le mode coop à 4 et le créateur de persos font partie des priorités.- Aucun plan pour du PVP, ni pour des montures.- Des extensions sont à l'esprit au-delà du lancement fin 2026, mais jamais de micro-transactions.