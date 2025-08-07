recherche
Bungie : Sony confirme le processus de prise de contrôle, et l'intégration future aux PS Studios
Par l'intermédiaire de sa directrice financière et en marge des actuels résultats fiscaux de PlayStation, Sony a indiqué maintenir ses objectifs d'un lancement de Marathon pour l'année fiscale en cours (donc avant le 31 mars 2026) tout en précisant que cela reste un souhait et non un engagement, preuve si besoin est que rien n'est encore gravé dans le marbre pour ce GAAS au développement compliqué. Quoi qu'il en soit, des nouvelles seront données à l'automne, avec si tout se passe bien une date de sortie.

Autre point, et le plus important, Sony confirme sa lente prise de contrôle de Bungie (après leur avoir laissé une certaine indépendance pendant plusieurs années, aux effets désastreux) et dit aujourd'hui les termes : « L'objectif est d'intégrer Bungie aux PlayStation Studios. »

publié le 07/08/2025 à 10:49 par Gamekyo
commentaires (18)
negan publié le 07/08/2025 à 11:02
Bungie qui avait quitter Xbox pour être indépendant se retrouve donc muselé par Playstation.

Je leurs souhaite la fermeture
pcsw2 publié le 07/08/2025 à 11:05
Ils finiront sûrement dispatcher dans les différents studio ou remercier pour certains.
mattewlogan publié le 07/08/2025 à 11:06
La plus mauvaise idée de rachat du siècle.. surtout vu le prix payé
ioda publié le 07/08/2025 à 11:07
C'est bien trouvé, c'est bien Sony
lazer publié le 07/08/2025 à 11:10
ça sent mauvais comme ce mauvais rachat
kurosu publié le 07/08/2025 à 11:20
A part faire un reboot, son sort est déjà scellé
ravyxxs publié le 07/08/2025 à 11:40
Faut voir si après Marathon le studio arrivera à pondre du cocnret et surtout, vendeur.
gasmok2 publié le 07/08/2025 à 11:47
Sony a racheté Bungie juste histoire de dire "on a le studio qui a fait Halo."
Sauf que le studio en question est devenu une coquille vide...(un peu comme Rare et son rachat par MS il y a des années.

Ça sent le démantèlement dans quelques temps
keiku publié le 07/08/2025 à 12:01
il vont faire fermer le studio d'ici 5 ans, dire que l'autre bouffon de jimmy a fait fermer japan studio pour ca
walterwhite publié le 07/08/2025 à 12:23
gasmok2 Coquille vide ? Ils ont sorti une extension de Destiny y a 3 semaines qui a généré un pic de 180k viewers sur Twitch.

Le talent ils l’ont, le problème c’est qu’ils ne savent pas où aller.
kenjushi publié le 07/08/2025 à 12:40
gasmok2 : Sony a racheté Bungie juste histoire de dire "on a le studio qui a fait Halo."

C'est ce que j'ai dis dès le début, ce rachat n'est pas un rachat de raison, mais clairement un rachat de com. Par contre le prix est complètement abusé, ils se sont bien fait avoir

walterwhite : Ils ont sorti une extension de Destiny y a 3 semaines qui a généré un pic de 180k viewers sur Twitch.

180k de personnes qui REGARDENT des mecs jouer, c'est pas 180k joueurs. Alors oui, l'extension a permis de recupérer des joueurs et la moyenne est de presque 110000 pour juillet (après c'est un peu le but d'une extension, faire revenir du monde), mais en temps normal on tourne plus sur du 30-35k de joueurs et c'est clairement pas folichon
walterwhite publié le 07/08/2025 à 12:52
kenjushi Peu importe, Bungie sait créer la hype, ils ont un certain savoir faire en matière de GaaS que peu de studios ont.

Si c’était effectivement une coquille vide, Destiny serait mort et enterré il y a bien longtemps et il ne susciterait pas autant d’engouement en 2025

Ils ont besoin d’être encadré, SONY saura leur mettre une feuille de route en plus j’en doute pas une seconde.
gasmok2 publié le 07/08/2025 à 13:13
walterwhite
3.5 milliards de $ pour une extension et un GaaS quasi mort avant même de sortir (Marathon).....j'appelle pas ça l'investissement du siècle.

Quand tu sais que le même Sony a racheté Insomniac pour 350 millions, le résultat est loin d'être même tant les mecs d'Insomniac sont présents et assurent comme des brutes.
walterwhite publié le 07/08/2025 à 13:19
gasmok2 Depuis le rachat c’est plus de 4 extensions et un GaaS pas encore sorti.

C’est pas l’investissement du siècle mais c’est pas la douille du siècle.

Quand tu vois MS lâcher 80 milliards pour finalement sortir ses jeux Playstation, tu relativises sur cet investissement qui se justifiera tôt ou tard.
altendorf publié le 07/08/2025 à 13:59
Parfait, cela va amener une belle restructuration interne comme le souhaite les développeurs depuis quelques temps. Et Bungie pourra enfin repartir de l'avant avec potentiellement un FPS solo d'ici la PS6.
kwak publié le 07/08/2025 à 14:07
walterwhite tu n’as toujours rien compris au rachat d’Activision ou au portage de jeux sur PlayStation. D’un côté tu as
roy001 publié le 07/08/2025 à 14:22
Ils ont massacré destiny ...
walterwhite publié le 07/08/2025 à 15:06
kwak On a tous compris qu’ils avaient les yeux plus gros que le ventre, que le rachat d’ABK n’a rien changé aux ventes d’hardware, de GP…du coup ils sont obligés sortir tous leurs jeux ailleurs
