Bungie : Sony confirme le processus de prise de contrôle, et l'intégration future aux PS Studios

Par l'intermédiaire de sa directrice financière et en marge des actuels résultats fiscaux de PlayStation, Sony a indiqué maintenir ses objectifs d'un lancement depour l'année fiscale en cours (donc avant le 31 mars 2026) tout en précisant que cela reste un souhait et non un engagement, preuve si besoin est que rien n'est encore gravé dans le marbre pour ce GAAS au développement compliqué. Quoi qu'il en soit, des nouvelles seront données à l'automne, avec si tout se passe bien une date de sortie.Autre point, et le plus important, Sony confirme sa lente prise de contrôle de Bungie (après leur avoir laissé une certaine indépendance pendant plusieurs années, aux effets désastreux) et dit aujourd'hui les termes :