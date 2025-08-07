Bungie : Sony confirme le processus de prise de contrôle, et l'intégration future aux PS Studios
Par l'intermédiaire de sa directrice financière et en marge des actuels résultats fiscaux de PlayStation, Sony a indiqué maintenir ses objectifs d'un lancement de Marathon pour l'année fiscale en cours (donc avant le 31 mars 2026) tout en précisant que cela reste un souhait et non un engagement, preuve si besoin est que rien n'est encore gravé dans le marbre pour ce GAAS au développement compliqué. Quoi qu'il en soit, des nouvelles seront données à l'automne, avec si tout se passe bien une date de sortie.
Autre point, et le plus important, Sony confirme sa lente prise de contrôle de Bungie (après leur avoir laissé une certaine indépendance pendant plusieurs années, aux effets désastreux) et dit aujourd'hui les termes : « L'objectif est d'intégrer Bungie aux PlayStation Studios. »
Je leurs souhaite la fermeture
Sauf que le studio en question est devenu une coquille vide...(un peu comme Rare et son rachat par MS il y a des années.
Ça sent le démantèlement dans quelques temps
Le talent ils l’ont, le problème c’est qu’ils ne savent pas où aller.
C'est ce que j'ai dis dès le début, ce rachat n'est pas un rachat de raison, mais clairement un rachat de com. Par contre le prix est complètement abusé, ils se sont bien fait avoir
walterwhite : Ils ont sorti une extension de Destiny y a 3 semaines qui a généré un pic de 180k viewers sur Twitch.
180k de personnes qui REGARDENT des mecs jouer, c'est pas 180k joueurs. Alors oui, l'extension a permis de recupérer des joueurs et la moyenne est de presque 110000 pour juillet (après c'est un peu le but d'une extension, faire revenir du monde), mais en temps normal on tourne plus sur du 30-35k de joueurs et c'est clairement pas folichon
Si c’était effectivement une coquille vide, Destiny serait mort et enterré il y a bien longtemps et il ne susciterait pas autant d’engouement en 2025
Ils ont besoin d’être encadré, SONY saura leur mettre une feuille de route en plus j’en doute pas une seconde.
3.5 milliards de $ pour une extension et un GaaS quasi mort avant même de sortir (Marathon).....j'appelle pas ça l'investissement du siècle.
Quand tu sais que le même Sony a racheté Insomniac pour 350 millions, le résultat est loin d'être même tant les mecs d'Insomniac sont présents et assurent comme des brutes.
C’est pas l’investissement du siècle mais c’est pas la douille du siècle.
Quand tu vois MS lâcher 80 milliards pour finalement sortir ses jeux Playstation, tu relativises sur cet investissement qui se justifiera tôt ou tard.