Xbox : Contraband annulé, OD toujours en vie
On pensait le projet sauvé pas plus tard que le mois dernier, encore plus quand entre temps l'équipe d'Avalanche Studios postait de nouvelles offres d'emploi spécifiquement sur ce projet, mais la guillotine infernale vient de tomber : le mystérieux Contraband (sorte de L4D-like) serait annulé selon les sources de Bloomberg.

Le projet OD avec Hideo Kojima est lui toujours en développement, selon un porte-parole directement interrogé par Schreier. Il s'agit d'un des derniers survivants des projets externes, avec le futur Ninja Gaiden 4.

UPDATE :
- Avalanche confirme l'annulation de Contraband.
publié le 07/08/2025 à 17:25 par Gamekyo
gamjys publié le 07/08/2025 à 17:30
Je le dis le prochain c'est blade.
ravyxxs publié le 07/08/2025 à 17:30
Il s'agit d'un des derniers survivants des projets externes, avec le futur Ninja Gaiden 4.

La phrase qui fait froid dans le dos
negan publié le 07/08/2025 à 17:32
Il s'agit d'un des derniers survivants des projets externes

Il y a pas un jeu de dragon avec les mecs de Hitman en développement ?
tokito publié le 07/08/2025 à 17:32
Moi j'attends SOD3
altendorf publié le 07/08/2025 à 17:33
OD attendons de voir car l'insider qui avait parlé de l'annulation de Contraband avait également indiqué de Kojima cherchait un nouvel éditeur.
masharu publié le 07/08/2025 à 17:33
La déchéance, on se répète.
altendorf publié le 07/08/2025 à 17:34
negan Annulé depuis un moment
lazer publié le 07/08/2025 à 17:34
decidément...
negan publié le 07/08/2025 à 17:35
altendorf J'avais complètement oublier xD
azerty publié le 07/08/2025 à 17:39
Call of et Bethesda...le reste doit disparaitre
rbz publié le 07/08/2025 à 17:45
le cirque continue.
iglooo publié le 07/08/2025 à 17:48
altendorf OD va se finir en pixel art bâclé, plus de budget
beppop publié le 07/08/2025 à 18:03
WOW combien d'annulation et de fermeture là ?

C'est qui le prochain
jenicris publié le 07/08/2025 à 18:03
De 2019/2020 : ils ont donc annulé Everwild, Perfect Dark et Contraband
Comme quoi annoncer des jeux trop tôt...
wickette publié le 07/08/2025 à 18:06


Non mais le gamepass c'est trop bien, c'est l'avenir et la prosperité pour les studios
e3ologue publié le 07/08/2025 à 18:06
Ce running gag de l'enfer
kaiserstark publié le 07/08/2025 à 18:20
negan altendorf altendorf negan Non le jeu service de Fantasy de IOI n'est pas annulée mais le projet n'est juste plus avec Xbox.

https://www.gamesradar.com/games/rpg/hitman-lead-says-project-fantasy-is-a-vibrant-game-and-hopes-io-interactive-can-bring-innovation-to-the-online-rpg-genre/
kratoszeus publié le 07/08/2025 à 18:23
27 milliards de bénéfices au dernier trimestre on rappel. Mais non faut tout miser sur l'IA et supprimer le max d'emploi !!
skuldleif publié le 07/08/2025 à 18:25
wickette c'est quoi le lien?

le gamepass n'a pas vocation a rentabiliser un rachat de 70 milliards de $
skuldleif publié le 07/08/2025 à 18:27
ah oui le lien c'est que de base tu n'aime pas le gamepass

tout comme l'autre qui me sort strat de MS (aka multiplat) = annulation , bon lui cetait du taunt , toi je sais pas
wickette publié le 07/08/2025 à 18:59
skuldleif

le gamepass n'a pas vocation a rentabiliser un rachat de 70 milliards de $

Va falloir m'expliquer il a quoi comme vocation un jour.


J'aime pas le gamepass personnellement même si pleins lui trouvent (et c'est normal) un sens et je le respecte, moi je trouve qu'il promeut un modèle qui n'est pas du tout soutenable et qui fait beaucoup de mal aux studios internes xbox depuis son existence.

Je ne vois pas un avenir radieux depuis le GP pour Xbox tout simplement, il a fait plus de mal que de bien pour moi même si pour nous c'est un buffet à volonté, si c'est pour finir avec pleins d'emplois perdus et des annulations à gogo..
gankutsuou publié le 07/08/2025 à 19:37
L’hécatombe.
C’est beau l’incompétence de certaines têtes « pensantes » de Xbox…
ducknsexe publié le 07/08/2025 à 19:45
Il reste qui encore comme survivant fable ?
altendorf publié le 07/08/2025 à 20:05
ducknsexe State of Decay 3, qui risque sans doute d'être annulé aussi
newtechnix publié le 07/08/2025 à 20:18
Avalanche pensait encore recruter il y a 1 mois...donc il n'y absolument aucune assurance qu'OD ne soit pas annulé dans quelques jours ou quelques heures

Faudrait une liste de ce qui reste encore debout au sein de Xbox...
newtechnix publié le 07/08/2025 à 20:19
ravyxxs on dirait une chaine de magasin en faillite et dont les employés ont pas encore été prévenu
altendorf publié le 07/08/2025 à 20:25
newtechnix Pas d'annulation apparemment, mais Kojima chercherait un nouvel éditeur.
newtechnix publié le 07/08/2025 à 20:30
altendorf mais bon j'ai pas le sentiment que quelque chose puisse arrêter cette avalanche (sans jeu de mots) de fermeture et d'annulation car pour Microsoft l'IA est le Mega marché d'avenir pour eux, le JV classique ne représente absolument plus rien.
losz publié le 07/08/2025 à 20:39
Bon, après un jeu Avalanche, à mon avis on ne perd pas grand chose
