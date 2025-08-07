Xbox : Contraband annulé, OD toujours en vie
On pensait le projet sauvé pas plus tard que le mois dernier, encore plus quand entre temps l'équipe d'Avalanche Studios postait de nouvelles offres d'emploi spécifiquement sur ce projet, mais la guillotine infernale vient de tomber : le mystérieux Contraband (sorte de L4D-like) serait annulé selon les sources de Bloomberg.
Le projet OD avec Hideo Kojima est lui toujours en développement, selon un porte-parole directement interrogé par Schreier. Il s'agit d'un des derniers survivants des projets externes, avec le futur Ninja Gaiden 4.
UPDATE :
- Avalanche confirme l'annulation de Contraband.
La phrase qui fait froid dans le dos
Il y a pas un jeu de dragon avec les mecs de Hitman en développement ?
C'est qui le prochain
Comme quoi annoncer des jeux trop tôt...
Non mais le gamepass c'est trop bien, c'est l'avenir et la prosperité pour les studios
https://www.gamesradar.com/games/rpg/hitman-lead-says-project-fantasy-is-a-vibrant-game-and-hopes-io-interactive-can-bring-innovation-to-the-online-rpg-genre/
le gamepass n'a pas vocation a rentabiliser un rachat de 70 milliards de $
tout comme l'autre qui me sort strat de MS (aka multiplat) = annulation , bon lui cetait du taunt , toi je sais pas
Va falloir m'expliquer il a quoi comme vocation un jour.
J'aime pas le gamepass personnellement même si pleins lui trouvent (et c'est normal) un sens et je le respecte, moi je trouve qu'il promeut un modèle qui n'est pas du tout soutenable et qui fait beaucoup de mal aux studios internes xbox depuis son existence.
Je ne vois pas un avenir radieux depuis le GP pour Xbox tout simplement, il a fait plus de mal que de bien pour moi même si pour nous c'est un buffet à volonté, si c'est pour finir avec pleins d'emplois perdus et des annulations à gogo..
C’est beau l’incompétence de certaines têtes « pensantes » de Xbox…
Faudrait une liste de ce qui reste encore debout au sein de Xbox...