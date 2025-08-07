Xbox : Contraband annulé, OD toujours en vie Xbox : Contraband annulé, OD toujours en vie

On pensait le projet sauvé pas plus tard que le mois dernier, encore plus quand entre temps l'équipe d'Avalanche Studios postait de nouvelles offres d'emploi spécifiquement sur ce projet, mais la guillotine infernale vient de tomber : le mystérieux Contraband (sorte de L4D-like) serait annulé selon les sources de Bloomberg.



Le projet OD avec Hideo Kojima est lui toujours en développement, selon un porte-parole directement interrogé par Schreier. Il s'agit d'un des derniers survivants des projets externes, avec le futur Ninja Gaiden 4.



UPDATE :

- Avalanche confirme l'annulation de Contraband.