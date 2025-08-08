Drame : les ventes de GTA V ralentissent Drame : les ventes de GTA V ralentissent

Stupeur et tremblements au royaume de Take-Two : après avoir squatté les charts pendant bientôt 12 ans (12 ANS !!!), Grand Theft Auto V commence à avoir du mal à dénicher de nouveaux joueurs sur le marché, et pour la première fois depuis perpète, n'a pas le droit à sa mise à jour trimestrielle des ventes.



Le jeu avait pour habitude de se vendre à 5 millions d'unités à chaque trimestre (215 millions au 31 mars 2025) mais l'éditeur préfère cette fois laisser le jeu de côté dans son rapport, signifiant un probable premier ralentissement notable un an avant la sortie du messie. Red Dead Redemption 2 a lui eu droit à un boost de 3 millions d'unités supplémentaires au printemps, atteignant les 77 millions au total.



Côté résultat, bien que toujours dans le rouge niveau bénéficies mais bien moins qu'il y a un an, Take-Two affirme avoir tapé un CA meilleur qu'attendu pour ce printemps grâce à ses jeux online (dont GTA Online forcément) et la branche mobile Zynga), alors que sort aujourd'hui Mafia : The Old Country, suivi le mois prochain de NBA 2K26 (5 septembre) et Borderlands 4 (12 septembre).