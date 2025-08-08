recherche
News / Blogs
Drame : les ventes de GTA V ralentissent
Stupeur et tremblements au royaume de Take-Two : après avoir squatté les charts pendant bientôt 12 ans (12 ANS !!!), Grand Theft Auto V commence à avoir du mal à dénicher de nouveaux joueurs sur le marché, et pour la première fois depuis perpète, n'a pas le droit à sa mise à jour trimestrielle des ventes.

Le jeu avait pour habitude de se vendre à 5 millions d'unités à chaque trimestre (215 millions au 31 mars 2025) mais l'éditeur préfère cette fois laisser le jeu de côté dans son rapport, signifiant un probable premier ralentissement notable un an avant la sortie du messie. Red Dead Redemption 2 a lui eu droit à un boost de 3 millions d'unités supplémentaires au printemps, atteignant les 77 millions au total.

Côté résultat, bien que toujours dans le rouge niveau bénéficies mais bien moins qu'il y a un an, Take-Two affirme avoir tapé un CA meilleur qu'attendu pour ce printemps grâce à ses jeux online (dont GTA Online forcément) et la branche mobile Zynga), alors que sort aujourd'hui Mafia : The Old Country, suivi le mois prochain de NBA 2K26 (5 septembre) et Borderlands 4 (12 septembre).
0
Qui a aimé ?
publié le 08/08/2025 à 09:04 par Gamekyo
commentaires (15)
lazer publié le 08/08/2025 à 09:05
Au bout de 12 ans quand meme bordel on peut parler clairement de jeu increvable
kratoszeus publié le 08/08/2025 à 09:10
Un beau bide
gamesebde3 publié le 08/08/2025 à 09:12
Ils vont le porter sur switch 2 en gkc et ils feront quelques millions de plus d'ici la fin de vie de la machine.
Et ensuite, ils le porteront sur ps6.
cyr publié le 08/08/2025 à 09:13
Il suffit de baisser le prix........il etais pas sur le gamepass ou le psn+?

lazer kratoszeus et combien l'on racheter plusieurs fois....j'aimerais bien connaître les ventes sur ps3, ps4 et ps5.
icebergbrulant publié le 08/08/2025 à 09:19
Le 26 mai 2026, le chiffre des bénéfices ne sera pas prêt à encaisser le raz-de-marée
guiguif publié le 08/08/2025 à 09:24
alors que sort aujourd'hui Mafia : The Old Country
Pic a 27 000 sur Steam, ça va pas aider
altendorf publié le 08/08/2025 à 09:40
NON !!!!!!!!!!!!
jaysennnin publié le 08/08/2025 à 09:54
mode aigri on :
ENFIIIIN il était temps que le jeu disparaisse

mode aigri off :
J'imagine que certains préfèrent attendre directement le 6 (vu qu'il sort dans moins d'un an) et font donc l'impasse sur le 5
akinen publié le 08/08/2025 à 09:57
Vague de licenciements en approche. Ça c’est du bide
psxbox publié le 08/08/2025 à 10:07
Ça sent un nouveau remake
iglooo publié le 08/08/2025 à 10:23
lazer comme le pense jaysennnin, on peut remercier l'annonce de GTAVI pour avoir réduit la pondaison de LA poule aux œufs d'or d'Acti.
jaysennnin et là, il passe en promo le mois prochain et va faire un retour tonitruant dans tous les charts
cyr publié le 08/08/2025 à 10:23
jaysennnin tu pense sérieusement qu'en 3 génération tous le monde l'a déjà pas fait?
magneto860 publié le 08/08/2025 à 10:50
RDR2 et GTA5 étaient tous deux à quinze balles il y a trois jours encore. Des prix accessibles.

Je me suis fait avoir cet été avec Death Stranding, mais je n’aime pas les jeux trop long. Donc même en bundle à 10 balles je ne les prendrai pas.
zampano publié le 08/08/2025 à 11:04
Une version switch 2 et ça repart.
sandman publié le 08/08/2025 à 11:10
cyr je n'ai jamais fait GTA5 et pourtant epic games me l'a donné gratuitement. Mais ca compte quand même pour 1 vente. XD Et les ventes de GTA tiennent sur la durée grâce au mode online car les gens le rachètent plusieurs fois par console, merci les bans de compte qui font racheter le jeu aux bannis.
Sans le mode online le jeu n'aura jamais eu autant de succès.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Grand Theft Auto V
80
Ils aiment
Nom : Grand Theft Auto V
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action-course
Autres versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo