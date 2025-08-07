Charts Japon : Demon Slayer 2 ne réitère pas l'exploit, pendant que la Switch 2 reprend son souffle

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 juillet au 3 août 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et nous avons donc unbousculé (temporairement) de son trône parqui évite néanmoins de faire péter le champagne avec des ventes physiques 2 fois inférieures à celles du premier épisode, que le numérique ne doit probablement pas combler. Notons en passant quedépasse les 200.000 en physique, une performance assez louable aussi bien pour la franchise que le parc de machines.A ce propos, Nintendo semble avoir levé un peu le pied sur le stock avec la plus mauvaise semaine depuis le lancement, repoussant le passage à l'étape des 2 millions, pendant que la concurrence se maintient sous respirateur.