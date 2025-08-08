Metal Gear Solid Delta : le online sera en retard Metal Gear Solid Delta : le online sera en retard

Le lancement approchant à grands pas (28 août) et pas un manque d'informations sur le sujet, ne soyons pas étonnés de voir Konami annoncer que le mode online de Metal Gear Solid Delta (dit « Fox Hunt ») ne sera pas disponible pour le Day One mais quelque part en fin d'année, évidemment via une mise à jour gratuite.



On imagine que la GamesCom, ou dans le pire des cas le TGS, seront l'occasion d'en savoir davantage niveau contenu sur cette nouvelle version de MGO, dont voici deux visuels supplémentaires.