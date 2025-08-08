Metal Gear Solid Delta : le online sera en retard
Le lancement approchant à grands pas (28 août) et pas un manque d'informations sur le sujet, ne soyons pas étonnés de voir Konami annoncer que le mode online de Metal Gear Solid Delta (dit « Fox Hunt ») ne sera pas disponible pour le Day One mais quelque part en fin d'année, évidemment via une mise à jour gratuite.
On imagine que la GamesCom, ou dans le pire des cas le TGS, seront l'occasion d'en savoir davantage niveau contenu sur cette nouvelle version de MGO, dont voici deux visuels supplémentaires.
publié le 08/08/2025 à 07:48 par Gamekyo
L'experience solo se suffit a elle seule mais bon...peut etre que ce online sera plus consistant que MGO sur PS3
Il y a eu un event Metal Gear Solid Delta à New York le 5 Août, j'envie les personnes qui ont été invité pour tester le jeu, avec aussi tous les goodies exclusifs qui étaient à acheter uniquement sur place https://www.pushsquare.com/news/2025/08/this-stunning-metal-gear-solid-delta-poster-is-a-must-buy-for-fans
L'embargo est jusqu'au 22 https://x.com/DestinLegarie/status/1952758961976889827
Un avis très positif en ressortant de l'event https://www.youtube.com/shorts/IFV34L0csmo
Il y avait David Hayter, Lori Alan habillée en The Boss. Il me semble avoir aperçu Cynthia Harrell aussi. Konami a fait les choses en grand dans un cadre somptueux habillé aux décors du jeu.