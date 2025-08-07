recherche
Doom : The Dark Ages accueille sa deuxième MAJ majeure, dont un mode Arène customisable
Teasé il y a quelques jours, la nouvelle MAJ majeure de Doom : The Dark Ages est en train d'être déployée sur tous les supports, ajoutant le mode Arène pour faire parler ses talents ou même concevoir soi-même ses sessions à partager (3 zones, règles, types d'ennemis, points de spawn, etc).

La mise à jour ajoutera en outre quelques skins, des améliorations de gameplay pour les phases en Dragon comme en Mécha (pas du luxe), de nouvelles options d'accessibilité et un rééquilibrage global.

Rappelons que le jeu accueillera prochainement une extension, probablement pour 2026.

publié le 07/08/2025 à 21:50 par Gamekyo
Fiche descriptif
Doom : The Dark Ages
3
Ils aiment
Nom : Doom : The Dark Ages
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : ID Software
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
