Doom : The Dark Ages accueille sa deuxième MAJ majeure, dont un mode Arène customisable

Teasé il y a quelques jours, la nouvelle MAJ majeure deest en train d'être déployée sur tous les supports, ajoutant le mode Arène pour faire parler ses talents ou même concevoir soi-même ses sessions à partager (3 zones, règles, types d'ennemis, points de spawn, etc).La mise à jour ajoutera en outre quelques skins, des améliorations de gameplay pour les phases en Dragon comme en Mécha (pas du luxe), de nouvelles options d'accessibilité et un rééquilibrage global.Rappelons que le jeu accueillera prochainement une extension, probablement pour 2026.