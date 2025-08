THQ : retour sur le reveal de Fatekeeper

En cette période de retour au calme, pré-GamesCom quoi, petit retour sur quelques points d'actualité de la semaine dernière, à commencer par le reveal du déjà très attirantde THQ Nordic, action-RPG d'ailleurs davantage action que RPG pour bien comprendre que nous ne sommes pas non plus dans un potentiel concurrent de, les développeurs évoquant plutôt deux autres licences en référence :et un certain. Ce dernier était un projet de Techland n'ayant jamais vu le jour, les mecs étant incapables de faire autre chose que dudepuis trop d'années.L'expérience se voudra d'ailleurs plus linéaire que les gros RPG occidentaux, se basant avant tout sur son système de combat et l'évolution de son build avec un challenge voulu comme bien relevé. Pour le reste, on vous laisse zieuter la bande-annonce et les visuels en se disant déjà que le plus gros hommage du jeu n'est pas pour x licence mais plutôt les démos Unreal Engine 5.Pas encore de date, et point d'autres supports prévus autre que le PC.