Comme pour Death Stranding, Kojima sait déjà que son projet ''OD'' va diviser l'audience

En coup de vent et plus précisément dans le cadre d'une interview accordée à SSENSE, Hideo Kojima a déjà confirmé que le projet(ou) en partenariat avec les Xbox Game Studios suivait son cours et qu'il est déjà pleinement conscient qu'à son lancement (on ne sait quand), l'expérience ne pourra que diviser entre ceux qui vont « adorer ou détester ».En bref, encore quelque chose à risque à l'instar de, censé brouiller frontière entre jeu et cinéma (donc un peu plus que les habitudes mêmes de Kojima), et dont son réalisateur voudra tout savoir des critiques, que ce soit au niveau de la presse, les vidéos Youtube, chaque post sur X… Juste par curiosité car dans le fond, la valeur des critiques n'interviendra pour lui que bien plus tard :Ce qui n'est certes pas totalement faux.Reste maintenant à en attendre des nouvelles, l'unique teaser ci-dessous remontant à bientôt 18 mois. Mais au moins, le titre n'a pas fait partie des récentes coupes budgétaires.