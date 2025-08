Battlefield 6 aura le combo clavier/souris (et le 60FPS) sur toutes les consoles

Chaud bouillant pour marquer le grande retour de la franchisele 10 octobre, DICE multiplie les déclarations pour bien montrer que tous les messages ont été reçus, parfois sous forme de pics envers la concurrence (l'absence de skins guests HS façon), d'autres de manière plus sérieuse comme ci-dessous :- Confirmation de la compatibilité clavier/souris sur consoles.- On ne sait pas en revanche si les configs seront séparés.- Prise en compte de multiples points pour le matchmaking (Ping, Localisation, Serveurs et Skill) avec des priorités données en fonction des modes.- 60FPS confirmé sur consoles (même Series S).- Le pré-téléchargement de la bêta ouverte est disponible (entre 30 et 40Go selon le support).Bêta ouverte qui se tiendra ce week-end et le suivant donc profitez-en.