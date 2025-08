Dynasty Warriors : une extension à venir pour Origins, et un mystèrieux remaster annoncé

Dans le cadre des 25 ans de la franchise, Koei Tecmo et Omega Force nous annoncent que deux projets sont en chantier, à commencer par une grosse extension de, récent retour en force avec plus d'un million de ventes en période de lancement.Mais la vraie surprise, ce serait le développement d'un remaster sans même savoir lequel. Tout est possible jusqu'aux spin-off sous licence tiers, mais on pourrait tout aussi bien avoir droit à une nouvelle chance pourou une cure de nostalgie avec(celui qui a vraiment fait exploser la série au Japon). Le premier, un jeu de baston 1V1, ne devrait néanmoins pas être concerné car officiellement situé en dehors de tout cela malgré les quiproquos de le localisation occidentale.