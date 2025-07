The Adventures of Elliot : la nouvelle IP de Square Enix en HD-2D, mais cette fois A-RPG

Après(dont on a abordé plus bas le prochain épisode) puis, Square Enix va lancer une troisième licence sous le prisme de la HD-2D avec. Et si le premier était de l'ordre du RPG au tour-par-tour et le deuxième du tactical, il était donc tout naturel que la troisième voie soit enfin abordée : l'action-RPG.Une démo jouable est déjà proposée, avec questionnaire pour recueillir les retours de la communauté en vue d'améliorer au mieux l'expérience d'ici 2026. Notons également que si l'expérience sera essentiellement solo, un deuxième joueur pourra contrôler la fée Faie (…) pour apporter son aide.