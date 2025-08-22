recherche
[SPOIL] Metal Gear Solid Delta : un ''certain mini-jeu'' de retour, signé PlatinumGames
Ceux qui ont retourné l'original sont parfaitement au courant de la présence d'un mini-jeu caché au coeur de Metal Gear Solid 3, plus précisément une sorte de cauchemar à débloquer sous certaines conditions.

Hé bien sachez qu'à quelques jours du lancement (28 août sur PC/PS5/XBS), Konami vient de confirmer le retour de la séquence « Guy Savage », spécialement refaite non pas par Virtuos mais carrément PlatinumGames, avec possibilité de débloquer le mode complet en terminant le jeu une première fois.

Une bonne surprise, et un petit chèque dans le coffre-fort de PlatinumGames qui, en plus de Ninja Gaiden 4, a plus que jamais besoin de deals pour assurer sa survie.

publié le 22/08/2025 à 08:30 par Gamekyo
commentaires (9)
zampano publié le 22/08/2025 à 08:39
Oh merci merci merci on va se régaler
newtechnix publié le 22/08/2025 à 08:52
they are alive
adamjensen publié le 22/08/2025 à 08:54
Ah oui, celui là...
Je l'avais oublié.
guiguif publié le 22/08/2025 à 09:16
Dire que ça venait un proto de Zone of the Enders 3
malroth publié le 22/08/2025 à 09:27
À l'èpoque j'ai eu une ENORME chance d'avoir sauvegarder et donc fait une pause à ce moment precis du jeu. Et quand j'ai rallumé la PS2 le lendemain, je tombe sur ça....

J'ai bugué, je comprenais pas mdrr

C'etait vraiment des moments de genie, tres sympa.
niflheim publié le 22/08/2025 à 09:29
C'est bon signe pour les autres astuces, genre régler l'horloge de la PS5 pour The End, malgré que j'ai toujours un doute là dessus comme il sort sur PC.
mercure7 publié le 22/08/2025 à 09:36
Cool

Par contre Digital Foundry a balancé son analyse sur le jeu.

Vraiment pas fameux, mais c'est pas une surprise, vu qu'il tourne sous cette merde de UE5 (comme MH Wilds / Wuchang / etc, qui ont les mêmes soucis)
marios1 publié le 22/08/2025 à 09:51
mercure7 Wilds ne tourne pas sous UE5
z0dd publié le 22/08/2025 à 09:55
Vraiment hâte de refaire cette légende du JV
Fiche descriptif
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
7
Ils aiment
Nom : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Virtuos Games
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
