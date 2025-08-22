[SPOIL] Metal Gear Solid Delta : un ''certain mini-jeu'' de retour, signé PlatinumGames
Ceux qui ont retourné l'original sont parfaitement au courant de la présence d'un mini-jeu caché au coeur de Metal Gear Solid 3
, plus précisément une sorte de cauchemar à débloquer sous certaines conditions.
Hé bien sachez qu'à quelques jours du lancement (28 août sur PC/PS5/XBS), Konami vient de confirmer le retour de la séquence « Guy Savage », spécialement refaite non pas par Virtuos mais carrément PlatinumGames, avec possibilité de débloquer le mode complet en terminant le jeu une première fois.
Une bonne surprise, et un petit chèque dans le coffre-fort de PlatinumGames qui, en plus de Ninja Gaiden 4
, a plus que jamais besoin de deals pour assurer sa survie.
publié le 22/08/2025 à 08:30 par Gamekyo
Je l'avais oublié.
J'ai bugué, je comprenais pas mdrr
C'etait vraiment des moments de genie, tres sympa.
Par contre Digital Foundry a balancé son analyse sur le jeu.
Vraiment pas fameux, mais c'est pas une surprise, vu qu'il tourne sous cette merde de UE5 (comme MH Wilds / Wuchang / etc, qui ont les mêmes soucis)