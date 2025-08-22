[SPOIL] Metal Gear Solid Delta : un ''certain mini-jeu'' de retour, signé PlatinumGames

Ceux qui ont retourné l'original sont parfaitement au courant de la présence d'un mini-jeu caché au coeur de, plus précisément une sorte de cauchemar à débloquer sous certaines conditions.Hé bien sachez qu'à quelques jours du lancement (28 août sur PC/PS5/XBS), Konami vient de confirmer le retour de la séquence « Guy Savage », spécialement refaite non pas par Virtuos mais carrément PlatinumGames, avec possibilité de débloquer le mode complet en terminant le jeu une première fois.Une bonne surprise, et un petit chèque dans le coffre-fort de PlatinumGames qui, en plus de, a plus que jamais besoin de deals pour assurer sa survie.