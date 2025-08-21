Miracle : Hollow Knight Silksong sort dans 14 jours (+ chiffre de ventes du premier épisode)

perd officiellement en ce jour son statut d'arlésienne : comme souhaité de par la diffusion d'un trailer en Live à retrouver ci-dessous, la Team Cherry a enfin délivré la date de lancement de cette suite et ce sera pour très bientôt, précisément le 4 septembre prochain. Plus que 2 semaines à attendre.Le titre sera disponible sur tous les supports et, c'était promis, Day One dans le service Game Pass PC comme Xbox.UPDATE :Auprès de Jason Schreier, l'équipe a confié que l'attente n'était pas lié à un développement compliqué mais juste l'envie de proposer le meilleur possible, avec notamment un contenu bien plus élaboré où l'on pourra retrouver des quêtes propres à chaque ville (car oui, il y en a plusieurs).William Pellen confie d'ailleurs que si le développement est arrivé à terme, c'est parce qu'ils avaient quand même envie de le sortir, mais qu'ils auraient très bien pu continuer comme ça encore longtemps.Enfin, une donnée pour la route :, c'est 15 millions de ventes.