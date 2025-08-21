Miracle : Hollow Knight Silksong sort dans 14 jours (+ chiffre de ventes du premier épisode)
Hollow Knight Silksong perd officiellement en ce jour son statut d'arlésienne : comme souhaité de par la diffusion d'un trailer en Live à retrouver ci-dessous, la Team Cherry a enfin délivré la date de lancement de cette suite et ce sera pour très bientôt, précisément le 4 septembre prochain. Plus que 2 semaines à attendre.
Le titre sera disponible sur tous les supports et, c'était promis, Day One dans le service Game Pass PC comme Xbox.
UPDATE :
Auprès de Jason Schreier, l'équipe a confié que l'attente n'était pas lié à un développement compliqué mais juste l'envie de proposer le meilleur possible, avec notamment un contenu bien plus élaboré où l'on pourra retrouver des quêtes propres à chaque ville (car oui, il y en a plusieurs).
William Pellen confie d'ailleurs que si le développement est arrivé à terme, c'est parce qu'ils avaient quand même envie de le sortir, mais qu'ils auraient très bien pu continuer comme ça encore longtemps.
Enfin, une donnée pour la route : Hollow Knight, c'est 15 millions de ventes.
forte Très bonne question ma foi ! Ca malheureusement va falloir sûrement attendre. La même douille se profile pour Metroid Prime 4 d'ailleurs.
Ça va être fou, plus que deux semaines !
Pour le coup ca m'emmerde pas, il va couter 20 balles, et depuis le temps qu'on attend. Je chopperai la version boite après, comme pour le premier. Mais ouais, je viens d'une époque où tes jeux sortaient en physique, désolé d'aimer posséder ce que j'achète et de ne pas aimer brûler mon fric dans du vent.
Bah j'ai connu cette époque, et à part prendre de la place et la poussière ça ne sert à rien, et en plus tu ne les emporteras pas dans la tombe tes boites.
J'ai pas vraiment le temps de te lister quelques un de mes jeux physique acheté 20 balles qui en coûtent plus de 100 aujourd'hui, mais faut aussi comprendre que depuis quelques années, c'est aussi devenu un investissement, le physique.
Je ne les emporterai pas dans la tombe non, mais je pourrais les revendre avant si besoin. Et mes fils savent que si je crève accidentellement, ils en héritent, et peuvent les revendre. Un bon pécule pour commencer leur vie crois-moi.
Tu vas les revendre si besoin, tes jeux démat ?
C'est ce que j'entends par "brûler mon fric dans du vent"
Sans parler que tes jeux démat Day One c'est 80 balles et 55 en grandes surfaces pour les gros titres. Payer moins cher ET en physique, pour récupérer son fric ensuite, incompréhensible de ne pas aller dans ce sens.
Après on est pas ici pour remettre ca sur le tapis, et je ne te juge pas si tu aimes le démat à 80 boules, chacun fait ce qu'il veut, donc ne me juge pas de demander une version physique d'un jeu 1) que je veux posséder et 2) que je pourrai revendre.
j'imagine même pas ce que va donner celui ci, après le succès (15 millions wow! ) et le budget qu'ils ont pu mettre dans cette suite.
Enfin ! J'espère qu'il va être dingue, ça va pas être facile de surprendre et de taper fort a nouveau après ce petit bijou qu'est Hollow Knight
Bon courage a Silksong !
je suis pas le seul dans ce cas, donc clairement le calendrier peux faire flop des jeux qui auraient meriter un gros démarrage.
Des tas de choses ne servent à rien. A commencer par tes innombrables interventions sur les articles Switch 2. Laisse donc ceux qui veulent acheter leurs jeux en physique faire comme bon leur semblent et occupe toi de toi, ca sera deja pas mal.
Prochaines arlésiennes : TES VI et KH4
Je veux dire il y a plein de Metroidvania géniales qui existent, que je trouve tout aussi bon mais qui sont loin d’avoir ce succès auprès des joueurs.
Quelqu’un saurait m’expliquer en quoi le jeu est exceptionnel? Je suis réellement curieux, j’ai joué 4h et j’ai pas vraiment accroché.
Ça me laisse 2 semaines pour faire la découverte du premier sur Switch 2, que je viens d’acheter en boite
C'est le genre de jeu où tu vas te coucher le soir et tu y pense toute la nuit"tient il y avait quoi la bas déjà ?" "On y va comment dans cette zone" c'est a en perdre le sommeil et le contenu est gargantuesque, si jamais tu te contente de voir la première fin tu as vu uniquement 50% du jeu et pourtant rien te ne dit qu'il y a encore le double de contenu et quand tu pense être arrivé au plus bas du royaume de Hallownest, ce n'est pas encore finir, il y a un véritable vertige par le contenu mais aussi la maîtrise de tout ça.