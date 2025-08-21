recherche
News / Blogs
Miracle : Hollow Knight Silksong sort dans 14 jours (+ chiffre de ventes du premier épisode)
Hollow Knight Silksong perd officiellement en ce jour son statut d'arlésienne : comme souhaité de par la diffusion d'un trailer en Live à retrouver ci-dessous, la Team Cherry a enfin délivré la date de lancement de cette suite et ce sera pour très bientôt, précisément le 4 septembre prochain. Plus que 2 semaines à attendre.

Le titre sera disponible sur tous les supports et, c'était promis, Day One dans le service Game Pass PC comme Xbox.


UPDATE :

Auprès de Jason Schreier, l'équipe a confié que l'attente n'était pas lié à un développement compliqué mais juste l'envie de proposer le meilleur possible, avec notamment un contenu bien plus élaboré où l'on pourra retrouver des quêtes propres à chaque ville (car oui, il y en a plusieurs).

William Pellen confie d'ailleurs que si le développement est arrivé à terme, c'est parce qu'ils avaient quand même envie de le sortir, mais qu'ils auraient très bien pu continuer comme ça encore longtemps.

Enfin, une donnée pour la route : Hollow Knight, c'est 15 millions de ventes.

23
Qui a aimé ?
gankutsuou, gaeon, ziggourat, mrvince, junaldinho, sonilka, olimar59, toastinambour, kujiraldine, kevinmccallisterrr, yanssou, kevisiano, gamergunz, ducknsexe, tripy73, shinz0, jacquescechirac, yukilin, plistter, pimoody, bogsnake, justx, shofroy
publié le 21/08/2025 à 14:36 par Gamekyo
commentaires (47)
quistisblue publié le 21/08/2025 à 14:41
Trailer incroyable... J'étais ému... J'arrive pas à y croire, on va enfin y jouer !!!
forte publié le 21/08/2025 à 14:41
INCROYABLE. Et du coup, version boite ?
mercure7 publié le 21/08/2025 à 14:42
Exclue Switch 2 !!!!

Ah non.
mrvince publié le 21/08/2025 à 14:42
La vrai raison du report de GTA VI. Qui ne fait pas le poids. Enfin. Tellement hâte.
gaeon publié le 21/08/2025 à 14:43
C'est la même chose mais j'ai quand même bien hâte

forte Très bonne question ma foi ! Ca malheureusement va falloir sûrement attendre. La même douille se profile pour Metroid Prime 4 d'ailleurs.
ziggourat publié le 21/08/2025 à 14:44
Les animations sont dingues, surtout quand on sait que tout est fait main et que les environnements semblent encore plus vivants que dans le premier.

Ça va être fou, plus que deux semaines !
junaldinho publié le 21/08/2025 à 14:44
Merci le Game pass. Que de jeux ces derniers temps
forte publié le 21/08/2025 à 14:45
gaeon Quelle même douille ? MP4 va sortir en boite Day One.
zampano publié le 21/08/2025 à 14:45
Je le termine sur le game pass xbox et si il est aussi bien que le premier je le prends en cartouche sur Switch 2.
micheljackson publié le 21/08/2025 à 14:45
Y'a Silksong qui sort, la première réaction de certains : "je veux une boite", non mais sérieusement, arrêtez les jeux vidéos et mettez vous à la collection de tupperwares
kalas28 publié le 21/08/2025 à 14:49
ah ça sort sur play day one? c'était pas juste xbox et swicth?

cool alors
kinectical publié le 21/08/2025 à 14:49
Day one gamepass bordel ces bon ça
losz publié le 21/08/2025 à 14:49
micheljackson Bah ca fait chier de l'acheter en demat, perso du coup c'est gamepass.
forte publié le 21/08/2025 à 14:50
micheljackson Exactement, j'achète mes jeux en boite. J'achète en démat seulement quand ca sort en démat, mais surtout à petit prix. Et là, il sortira forcément d'abord en démat donc.

Pour le coup ca m'emmerde pas, il va couter 20 balles, et depuis le temps qu'on attend. Je chopperai la version boite après, comme pour le premier. Mais ouais, je viens d'une époque où tes jeux sortaient en physique, désolé d'aimer posséder ce que j'achète et de ne pas aimer brûler mon fric dans du vent.
micheljackson publié le 21/08/2025 à 14:52
forte
Bah j'ai connu cette époque, et à part prendre de la place et la poussière ça ne sert à rien, et en plus tu ne les emporteras pas dans la tombe tes boites.
deathegg publié le 21/08/2025 à 14:58
micheljackson On t'expliquera quand t'aura dépassé l'adolescence.
forte publié le 21/08/2025 à 14:58
micheljackson Tu as oublié "qu'on peut revendre beaucoup plus cher et donc récupérer son fric"

J'ai pas vraiment le temps de te lister quelques un de mes jeux physique acheté 20 balles qui en coûtent plus de 100 aujourd'hui, mais faut aussi comprendre que depuis quelques années, c'est aussi devenu un investissement, le physique.

Je ne les emporterai pas dans la tombe non, mais je pourrais les revendre avant si besoin. Et mes fils savent que si je crève accidentellement, ils en héritent, et peuvent les revendre. Un bon pécule pour commencer leur vie crois-moi.

Tu vas les revendre si besoin, tes jeux démat ?

C'est ce que j'entends par "brûler mon fric dans du vent"

Sans parler que tes jeux démat Day One c'est 80 balles et 55 en grandes surfaces pour les gros titres. Payer moins cher ET en physique, pour récupérer son fric ensuite, incompréhensible de ne pas aller dans ce sens.

Après on est pas ici pour remettre ca sur le tapis, et je ne te juge pas si tu aimes le démat à 80 boules, chacun fait ce qu'il veut, donc ne me juge pas de demander une version physique d'un jeu 1) que je veux posséder et 2) que je pourrai revendre.
kevinmccallisterrr publié le 21/08/2025 à 15:21
It's alive, aliiiiiiive
kirk publié le 21/08/2025 à 15:21
Enfin. 7 ans que je l'attends mais on y arrive !
torotoro59 publié le 21/08/2025 à 15:22
je ne te juge pas si tu aimes le démat à 80 boules, chacun fait ce qu'il veut, donc ne me juge pas de demander une version physique d'un jeu voilà.
51love publié le 21/08/2025 à 15:23
Quand on voit l'ambition et le talent derrière Hollow Knight

j'imagine même pas ce que va donner celui ci, après le succès (15 millions wow! ) et le budget qu'ils ont pu mettre dans cette suite.

Enfin ! J'espère qu'il va être dingue, ça va pas être facile de surprendre et de taper fort a nouveau après ce petit bijou qu'est Hollow Knight

Bon courage a Silksong !
micheljackson publié le 21/08/2025 à 15:26
deathegg
Oui parce que d'être matérialiste, c'est une preuve de grande sagesse
malroth publié le 21/08/2025 à 15:26
Du 28 aout au 5 septembre :

Silksong
Hell is us
Cronos
Daemon X Machina
dlc Indiana jones
Lost souls aside
grosse maj Path of exiles 2
MGS Delta
silent hill f en septembre aussi

rajoutez si vous voulez, ya de la place
kloko publié le 21/08/2025 à 15:27
malroth

COBRA
SHINOBI
malroth publié le 21/08/2025 à 15:28
kloko ah oui c'est vrai hahaa

chauuuuud
malroth publié le 21/08/2025 à 15:30
ya bcp de jeux que j'aurai pû day one et donc forcément c'est pas possible, et donc des studio auront moins d'argent que si le calendrier etait bon ^^

je suis pas le seul dans ce cas, donc clairement le calendrier peux faire flop des jeux qui auraient meriter un gros démarrage.
mrvince publié le 21/08/2025 à 15:31
L'article de Bloomberg est très encourageant. Y'a eu 0 soucis. Ils ont juste pris leurs temps, ils ont kiffé et ont juste voulu faire un jeu énorme avec des quêtes etc. Ca va être une dinguerie.
sonilka publié le 21/08/2025 à 15:33
micheljackson à part prendre de la place et la poussière ça ne sert à rien

Des tas de choses ne servent à rien. A commencer par tes innombrables interventions sur les articles Switch 2. Laisse donc ceux qui veulent acheter leurs jeux en physique faire comme bon leur semblent et occupe toi de toi, ca sera deja pas mal.
gamergunz publié le 21/08/2025 à 15:40
Mieux vaut tard que jamais
Prochaines arlésiennes : TES VI et KH4
ducknsexe publié le 21/08/2025 à 15:42
Je vais attendre la version physique vu que de toute façon il sortira en boîte dans quelques mois.
tripy73 publié le 21/08/2025 à 15:43
Ayant backé Hollow Knight à l'époque, je viens de recevoir un mail pour m'annoncer la bonne nouvelle d'enfin avoir une date de sortie et apparemment ils offrent aussi le jeu à tous ceux qui avaient participé au financement du premier opus, vraiment très sympa de leur part
micheljackson publié le 21/08/2025 à 15:44
sonilka
Profites en bien, c'est gratuit.
shinz0 publié le 21/08/2025 à 15:44
Un sérieux concurrent au GOTY
malroth publié le 21/08/2025 à 15:45
gamergunz Deep Down

le gars qui lache pas l'affaire depuis 2013 lol
gamergunz publié le 21/08/2025 à 15:50
malroth Crois en tes rêves
mrvince publié le 21/08/2025 à 15:51
tripy73 J'ai lu ca chez qqn d'autres aussi oui. Les gars sont tellement refait avec le 1er ils en ont rien a foutre.
magnetic publié le 21/08/2025 à 16:09
J’arrive pas trop a comprendre pourquoi Hollow Knight a autant d’attente et de succès auprès des joueurs.

Je veux dire il y a plein de Metroidvania géniales qui existent, que je trouve tout aussi bon mais qui sont loin d’avoir ce succès auprès des joueurs.

Quelqu’un saurait m’expliquer en quoi le jeu est exceptionnel? Je suis réellement curieux, j’ai joué 4h et j’ai pas vraiment accroché.
tripy73 publié le 21/08/2025 à 16:09
mrvince : oui clairement, avec 15 millions de vente, à des prix variables forcément, les mecs peuvent très bien ce le permettre surtout qu'il n'y avait que 2158 contributeurs donc une goutte d'eau dans le nombre de vente qu'ils vont faire de ce nouvel opus
guiguif publié le 21/08/2025 à 16:09
Fin Aout/Debut Septembre, va il y avoir tellement de casse, c'est vraiment n'importe quoi
pimoody publié le 21/08/2025 à 16:10
Profitez-en… le 3 arrivera dans 10 ans
Ça me laisse 2 semaines pour faire la découverte du premier sur Switch 2, que je viens d’acheter en boite
shinz0 publié le 21/08/2025 à 16:10
Les développeurs de Deep Down ont liké la vidéo
micheljackson publié le 21/08/2025 à 16:13
pimoody
ça fait au moins 1 excellent jeu sur Switch 2,
ça valait le coup de l'acheter
mattewlogan publié le 21/08/2025 à 16:33
malroth je pense qu’ils ont cru qu’on était tous au chômage ????
flom publié le 21/08/2025 à 16:34
On a une idee du prix ?
iglou2310 publié le 21/08/2025 à 16:34
magnetic c'est un jeu qui se dévoile sur long terme. J'ai fait le jeu à sa sortie sur Switch en 2018 et les premières heures c'était "ouais c'est sympa mais pas fou" et puis petit a petit tu vois le génie du lvl design, des boss extrêmement bien construit, la direction artistique toujours plus belle, musique incroyable mais c'est surtout un jeu basé sur le mystère, plus tu t'enfonce dans Hallownest plus tu as des questions et plus le jeu continue a creuser ton envie.

C'est le genre de jeu où tu vas te coucher le soir et tu y pense toute la nuit"tient il y avait quoi la bas déjà ?" "On y va comment dans cette zone" c'est a en perdre le sommeil et le contenu est gargantuesque, si jamais tu te contente de voir la première fin tu as vu uniquement 50% du jeu et pourtant rien te ne dit qu'il y a encore le double de contenu et quand tu pense être arrivé au plus bas du royaume de Hallownest, ce n'est pas encore finir, il y a un véritable vertige par le contenu mais aussi la maîtrise de tout ça.
sosky publié le 21/08/2025 à 16:34
15M de vente pour le premier c’est sacrément impressionnant !
gaeon publié le 21/08/2025 à 16:40
forte Un pressentiment voilà tout, rappelles toi comment est sorti Metroid Prime Remastered
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Hollow Knight Silksong
3
Ils aiment
Nom : Hollow Knight Silksong
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Cherry
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo