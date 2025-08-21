recherche
Where Winds Meet trouve date en occident
3 ans après son annonce, Where Winds Meet bénéficie enfin d'une date de sortie ferme et ce sera donc le 14 novembre 2025 que sortira ce titre qui derrière ses allures d'action-RPG assez classique sera accessible au plus grand nombre avec sa monétisation F2P, offrant même des jobs pour ceux qui veulent éviter le combat (comme médecin ou marchand). Ne sont concernés chez nous que le PC et la PlayStation 5, la version mobile restant pour l'heure exclusive à la Chine.

En voici une nouvelle bande-annonce, en rappelant qu'à l'instar de titres bien connus comme Genshin Impact, s'il sera possible d'y jouer en coopération particulièrement lors d'event, vous pourrez tout aussi bien opter pour une progression majoritairement solo.

publié le 21/08/2025 à 06:21 par Gamekyo
kalas28 publié le 21/08/2025 à 07:20
j'avais vu des stream et le jeu à l'air trop cool
malroth publié le 21/08/2025 à 08:41
top, j'essaierai
Where Winds Meet
