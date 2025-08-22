recherche
Bye Sweet Carole : trailer et date de sortie
Reporté à de nombreuses reprises lui aussi, Bye Sweet Carole n'ira en revanche pas jusqu'à nous faire patienter en 2026 avec une date désormais signée pour le 9 octobre 2025 (PC/PS5/XBS/Switch) avec l'apport d'une version physique sur PS5/Switch grâce à Maximum Entertainment.

Une nouvelle bande-annonce a été proposée durant la GamesCom pour bien mettre en avant la qualité graphique de ce qui se présente comme « un thriller horrifique inspiré des films d'animation ». Et c'est effectivement fort agréable à l'oeil, donc reste à espérer que ce sera tout aussi sympa à jouer.

publié le 22/08/2025 à 12:59 par Gamekyo
commentaires (4)
sonilka publié le 22/08/2025 à 13:40
Ah excellente nouvelle. Je craignais un report à 2026 mais rien de tout ca. On va avoir droit à une belle fin d'année coté indé.
zampano publié le 22/08/2025 à 15:01
Je l’attendais celui, j’espère qu’il est bien
mattewlogan publié le 22/08/2025 à 15:05
La DA est dingue
J’espère que le gameplay et le jeu dans son ensemble va suivre car vraiment là c’est sublime
natedrake publié le 22/08/2025 à 15:14
La DA du jeu me fait penser aux Disney 2D.
