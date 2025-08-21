recherche
Triangle Strategy déboule sur PS5 & XBS
Tout comme pour Octopath Traveler, l'exclusivité Switch (et PC) de Triangle Strategy n'aura pas duré éternellement avec un shadow-drop PlayStation 5 & Xbox Series hier, au prix numérique de 41,99€. Attention, c'est une promotion de lancement et ça repassera à 59,99€ d'ici le 4 septembre.

Pour ceux qui seraient passés à côté, rappelons que outre son excellent système de jeu, cette licence « HD-2D » s'était aussi démarquée par sa remarquable narration. Plus d'un million d'unités ont trouvé preneurs.

publié le 21/08/2025 à 07:03 par Gamekyo
commentaires (3)
kalas28 publié le 21/08/2025 à 07:22
tellement cher SE est déconnecté

romancing saga minstrel qui aura aussi droit à un 2ème remaster sans précision si l'ancien sera patché....
commandermargulis publié le 21/08/2025 à 07:37
SE se tire une balle dans le pied.
J'ai tellement adoré ce jeu que je me le serais pris de nouveau sur PS5 (car sur Switch, il piquait graphiquement), mais pas de version physique, donc c'est mort.

Et puis 60 euros 3 ans après...
richterbelmont publié le 21/08/2025 à 08:26
Si quelqu'un ici la acheté et essayé sur console actuelle .... Il est bien en 60fps sur PS5 ou séries X ?
