Triangle Strategy déboule sur PS5 & XBS

Tout comme pour Octopath Traveler, l'exclusivité Switch (et PC) de Triangle Strategy n'aura pas duré éternellement avec un shadow-drop PlayStation 5 & Xbox Series hier, au prix numérique de 41,99€. Attention, c'est une promotion de lancement et ça repassera à 59,99€ d'ici le 4 septembre.
Pour ceux qui seraient passés à côté, rappelons que outre son excellent système de jeu, cette licence « HD-2D » s'était aussi démarquée par sa remarquable narration. Plus d'un million d'unités ont trouvé preneurs.
romancing saga minstrel qui aura aussi droit à un 2ème remaster sans précision si l'ancien sera patché....
J'ai tellement adoré ce jeu que je me le serais pris de nouveau sur PS5 (car sur Switch, il piquait graphiquement), mais pas de version physique, donc c'est mort.
Et puis 60 euros 3 ans après...