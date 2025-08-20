Final Fantasy XIV va débarquer dans Monster Hunter Wilds, mais aussi inversement

Tout comme du côté de Bandai Namco & SEGA, hier fut l'occasion de découvrir une nouvelle collaboration entre deux tiers japonais, cette fois Capcom et Square Enix, avec d'un côté dudansà la fin du mois de septembre (dans le cadre de la MAJ 3) pour ajouter Pampas, Chocobos et surtout un énorme boss robotique au coeur d'une quête scénarisée.Dans l'autre sens, c'estqui viendra squatterdébut octobre avec skins et là encore un gros boss.