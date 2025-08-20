recherche
Final Fantasy XIV va débarquer dans Monster Hunter Wilds, mais aussi inversement
Tout comme du côté de Bandai Namco & SEGA, hier fut l'occasion de découvrir une nouvelle collaboration entre deux tiers japonais, cette fois Capcom et Square Enix, avec d'un côté du Final Fantasy XIV dans Monster Hunter Wilds à la fin du mois de septembre (dans le cadre de la MAJ 3) pour ajouter Pampas, Chocobos et surtout un énorme boss robotique au coeur d'une quête scénarisée.

Dans l'autre sens, c'est Monster Hunter Wilds qui viendra squatter Final Fantasy XIV début octobre avec skins et là encore un gros boss.



publié le 20/08/2025 à 08:06 par Gamekyo
commentaires (13)
newtechnix publié le 20/08/2025 à 08:15
après pac-man et sonic...mh et ff.

Le truc des collaborations j'ai peur que cela deviennent un cache misère pour faire le buzz et pour cacher une incapacité à innover ou à proposer des choses.
manix publié le 20/08/2025 à 08:32
il y a deja eu une collab mh et ff14 par le passé
wickette publié le 20/08/2025 à 08:33
newtechnix
MH a des collaborations depuis la psp et mh world avait une collaboration FFXIV (behemoth)…

C’est dans l’essence de la serie depuis presque sa creation
azaz publié le 20/08/2025 à 08:35
pathétique....
newtechnix publié le 20/08/2025 à 08:58
wickette Évidement que c'est pas nouveaux sauf que maintenant c'est systématique dans le JV.
wickette publié le 20/08/2025 à 09:09
newtechnix
Dans le live-service (et MH je l’inclus dedans) oui, dans les jeux solo, pas vraiment et c’est le plus important car c’est là où la cohérence est importante

Passé les fortnite, cod, helldivers etc, le problème n’existe pas vraiment
jozen15 publié le 20/08/2025 à 09:17
ont veut le behemoth !!!! celui qui nous tabassé tellement fort avant le nerf dans world
brook1 publié le 20/08/2025 à 09:35
Ça aurait été plus cohérent de mettre shinryu au lieu omega
ippoyabukiki publié le 20/08/2025 à 09:41
FF14 .... le jeu de l'horreur.
Pour démarrer ce truc faut s'accrocher. Des heures et des heures de tuto à en faire une overdose.
Non vraiment, j'ai tenté plusieurs fois et impossible.
Sans parler de la "musique" de harpe (theme ff moyen) en boucle lorsqu'on tente de se connecter.
Dire qu'à côté, on peut lancer phantasy star online new genesis ou Elder scroll online en 4 clics ...

SE dans tout sa splendeur de nullité
ravyxxs publié le 20/08/2025 à 10:31
azaz ...que t'es de mauvaise humeur ces derniers temps c'est hallucinant

C'est limite triste mec...mais bon, vas y molo...c'est que du jeu tu sais...
kalas28 publié le 20/08/2025 à 11:39
quel choix de merde pour le monstre dans mh mon dieu
akinen publié le 20/08/2025 à 11:59
La collab la plus originale du monde. Je suis époustouflé. Imaginez si un jour on a 2B de nier Du jamais vu!!!
adelfhitlor publié le 20/08/2025 à 12:37
Omega c'est pas forcément le monstre auquel je m'attendais, mais avec le scénar de Wilds qui tourne autour des constructs, c'est plutôt très cohérent. En tout cas pressé de voir comment ça va rager sur babord/tribord.
