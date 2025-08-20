Final Fantasy XIV va débarquer dans Monster Hunter Wilds, mais aussi inversement
Tout comme du côté de Bandai Namco & SEGA, hier fut l'occasion de découvrir une nouvelle collaboration entre deux tiers japonais, cette fois Capcom et Square Enix, avec d'un côté du Final Fantasy XIV dans Monster Hunter Wilds à la fin du mois de septembre (dans le cadre de la MAJ 3) pour ajouter Pampas, Chocobos et surtout un énorme boss robotique au coeur d'une quête scénarisée.
Dans l'autre sens, c'est Monster Hunter Wilds qui viendra squatter Final Fantasy XIV début octobre avec skins et là encore un gros boss.
Le truc des collaborations j'ai peur que cela deviennent un cache misère pour faire le buzz et pour cacher une incapacité à innover ou à proposer des choses.
MH a des collaborations depuis la psp et mh world avait une collaboration FFXIV (behemoth)…
C’est dans l’essence de la serie depuis presque sa creation
Dans le live-service (et MH je l’inclus dedans) oui, dans les jeux solo, pas vraiment et c’est le plus important car c’est là où la cohérence est importante
Passé les fortnite, cod, helldivers etc, le problème n’existe pas vraiment
Pour démarrer ce truc faut s'accrocher. Des heures et des heures de tuto à en faire une overdose.
Non vraiment, j'ai tenté plusieurs fois et impossible.
Sans parler de la "musique" de harpe (theme ff moyen) en boucle lorsqu'on tente de se connecter.
Dire qu'à côté, on peut lancer phantasy star online new genesis ou Elder scroll online en 4 clics ...
SE dans tout sa splendeur de nullité
C'est limite triste mec...mais bon, vas y molo...c'est que du jeu tu sais...