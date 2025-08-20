recherche
Officiel : la PS5 augmente de prix aux USA
Sony ne pouvait plus reculer l'échéance plus longtemps devant les nouvelles taxes imposées par le Président Trump, et se résout à une augmentation du prix de la PlayStation 5 aux USA pour finalement correspondre à l'Europe.

En bref, c'est donc 50$ de plus par machine, quel que soit le modèle, pour les tarifs suivants :

- PlayStation 5 : 549,99$
- PlayStation 5 Digital : 499,99$
- PlayStation 5 Pro : 749,99$

Rappelons que Nintendo n'a pour l'heure pas touché aux prix de la Switch 2, préférant se rabattre sur un boost de l'ancienne génération, mais à voir pour combien de temps.
publié le 20/08/2025 à 15:20 par Gamekyo
commentaires (19)
gasmok2 publié le 20/08/2025 à 15:33
+ les taxes par état

Elle commence à piquer sévère cette génération
heracles publié le 20/08/2025 à 15:34
Osef il y a tellement à faire sur PS3/PS4
ouroboros4 publié le 20/08/2025 à 15:35
Même la Switch 2 va y passer c'est évident
Et sûrement les services online
Prenez 3 ans d'un coup au cas ou
kratoszeus publié le 20/08/2025 à 15:40
Bah enfin après avoir voulu compenser les taxes en augmentant les prix en Europe c'est enfin les usa qui vont devoir mettre la main à la patte. Après Sony aurai pu compenser en réduisant ses marges. . mais bon la vente a perte n étant plus la politique depuis la PS4 on préfère faire payer le consommateur.
ioda publié le 20/08/2025 à 15:43
En même temps en ce moment "Trump's Bizarre Adventure":

https://www.youtube.com/watch?v=uYomjYu7-eQ

https://www.youtube.com/watch?v=yhkb4v_1rV8

sonilka publié le 20/08/2025 à 15:46
Il y a certains optimistes qui attendent une baisse de prix pour prendre la S2. J'aime bien jouer mais ce coup la, je le tenterais pas
geralttw publié le 20/08/2025 à 15:48
Ça fait 5 ans qu’elle existe la console, faut lâcher, ils peuvent au moins juste ne pas toucher au prix, quitte à ne pas la baisser.
iglooo publié le 20/08/2025 à 15:57
sonilka en période de concentration économique incroyable, c'est clair que c'est joueur
rasalgul publié le 20/08/2025 à 15:58
C'est une augmentation qui fait du bien à l'industrie.
Sony est dans le camp du bien j'en suis convaincu
akinen publié le 20/08/2025 à 16:04
C’est vraiment une époque folle. Du matériel vieillissant qui augmente de prix au lieu de baisser. Hallucinant et un bel indice des prochains tarifs PS6
tripy73 publié le 20/08/2025 à 16:11
Curieux de voir si l'offuscation va encore une fois être à géométrie variable
supasaiyajin publié le 20/08/2025 à 16:20
Ce que je trouve hallucinant avec ces hausses de prix des consoles, c’est comment c’est possible sur une machine qui a déjà 5 ans, voire plus pour la première Switch ? Au lancement, je pourrais comprendre, mais là… Et en plus, j’ai l’impression que seules les consoles augmentent. Les autres appareils, eux, ont tendance à baisser avec le temps. Mais les consoles, non, elles montent. Pourquoi ? Ils se sont tous mis d’accord pour nous la mettre à l’envers ?
keiku publié le 20/08/2025 à 16:23
supasaiyajin en vrai, ils ont simplement remarquer que les gens continuait d'acheter du coup autant ne pas faire de concession voir même prendre un peu plus de pognon au passage... et du coup vu que ca passe on peut s'attendre a encore pire la gen prochaine

pour rappel les usa est le seul endroit ou la ps5 vend plus que la ps4... mais bon nous on a déja eu la hausse bien avant eux
tripy73 publié le 20/08/2025 à 16:34
Pour mémoire, depuis son lancement c'est la deuxième fois que la console augmente de prix aux USA ainsi qu’en Europe et 3 fois au Japon.
nicoliafox publié le 20/08/2025 à 16:36
Cette génération de console c'est vraiment un enfer. On a même plus l'energie de s'indigner tellement les augmentations sont devenues normales.

On se rends vraiment pas compte de la période dorée qu'on a vécu entre 2000 et 2015, ou 3 ans le lancement après on avait "logiquement" notre modèle slim a prix cassé. Je sens venir l'augmentation en Europe aussi.
akinen publié le 20/08/2025 à 16:41
keiku exact. C’est comme les abonnements aux plateformes de VOD (même si l’on connait l’explication avec les prêt bancaires sans intérêt).
spazer publié le 20/08/2025 à 16:43
kratoszeus : " c'est enfin les usa qui vont devoir mettre la main à la patte."

La vache...
51love publié le 20/08/2025 à 16:46
Ils auraient pu ne pas bouger le prix de la Pro afin de réduire le gap entre les 2 modèles
jenicris publié le 20/08/2025 à 16:53
Étonnant au vu du contexte qu'ils l'aient pas fait avant

Le prix de la prochaine gen d'ailleurs...

Mais bon toute ces hausses sur une gen; peu importe la raison, ça craint vraiment
