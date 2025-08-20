Officiel : la PS5 augmente de prix aux USA Officiel : la PS5 augmente de prix aux USA

Sony ne pouvait plus reculer l'échéance plus longtemps devant les nouvelles taxes imposées par le Président Trump, et se résout à une augmentation du prix de la PlayStation 5 aux USA pour finalement correspondre à l'Europe.



En bref, c'est donc 50$ de plus par machine, quel que soit le modèle, pour les tarifs suivants :



- PlayStation 5 : 549,99$

- PlayStation 5 Digital : 499,99$

- PlayStation 5 Pro : 749,99$



Rappelons que Nintendo n'a pour l'heure pas touché aux prix de la Switch 2, préférant se rabattre sur un boost de l'ancienne génération, mais à voir pour combien de temps.