Officiel : la PS5 augmente de prix aux USA
Sony ne pouvait plus reculer l'échéance plus longtemps devant les nouvelles taxes imposées par le Président Trump, et se résout à une augmentation du prix de la PlayStation 5 aux USA pour finalement correspondre à l'Europe.
En bref, c'est donc 50$ de plus par machine, quel que soit le modèle, pour les tarifs suivants :
- PlayStation 5 : 549,99$
- PlayStation 5 Digital : 499,99$
- PlayStation 5 Pro : 749,99$
Rappelons que Nintendo n'a pour l'heure pas touché aux prix de la Switch 2, préférant se rabattre sur un boost de l'ancienne génération, mais à voir pour combien de temps.
publié le 20/08/2025 à 15:20 par Gamekyo
+ les taxes par état
Elle commence à piquer sévère cette génération
Et sûrement les services online
Prenez 3 ans d'un coup au cas ou
Sony est dans le camp du bien j'en suis convaincu
pour rappel les usa est le seul endroit ou la ps5 vend plus que la ps4... mais bon nous on a déja eu la hausse bien avant eux
On se rends vraiment pas compte de la période dorée qu'on a vécu entre 2000 et 2015, ou 3 ans le lancement après on avait "logiquement" notre modèle slim a prix cassé. Je sens venir l'augmentation en Europe aussi.
La vache...
Le prix de la prochaine gen d'ailleurs...
Mais bon toute ces hausses sur une gen; peu importe la raison, ça craint vraiment