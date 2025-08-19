Ghost of Yotei : le petit coucou depuis Cologne + confirmation du retour du mode Legends

Même si actuellement en plein cycle de présentation des différentes armes (2 vidéos sur 6 pour l'instant),s'est autorisé une incursion vers la fin de la conférence GamesCom pour une bande-annonce plus classique et montrant l'essentiel de ce à quoi on pourra s'attendre dans cette suite toujours emprunte de vengeance.Comme tant d'autres, cette suite tentera de faire son trou en fin d'année, le 2 octobre, exclusivement sur PlayStation 5.UPDATE :- Le mode Legends, le multi donc, arrivera en 2026 via une MAJ gratuite, comme pour Tsushima. Il offrira des missions inédites en coop (à 2) et des affrontements PVP (à 4).