Ghost of Yotei : le petit coucou depuis Cologne + confirmation du retour du mode Legends
Même si actuellement en plein cycle de présentation des différentes armes (2 vidéos sur 6 pour l'instant), Ghost of Yotei s'est autorisé une incursion vers la fin de la conférence GamesCom pour une bande-annonce plus classique et montrant l'essentiel de ce à quoi on pourra s'attendre dans cette suite toujours emprunte de vengeance.

Comme tant d'autres, cette suite tentera de faire son trou en fin d'année, le 2 octobre, exclusivement sur PlayStation 5.

UPDATE :
- Le mode Legends, le multi donc, arrivera en 2026 via une MAJ gratuite, comme pour Tsushima. Il offrira des missions inédites en coop (à 2) et des affrontements PVP (à 4).

publié le 19/08/2025 à 20:11 par Gamekyo
osiris67 publié le 19/08/2025 à 20:24
Generique et daté dans son gameplay. Le 1 faisait mieux y a deja une paire d'année. 0 interet.
rider288 publié le 19/08/2025 à 20:41
Toujours pas annoncé sur Xbox ?
rider288 publié le 19/08/2025 à 20:42
Osiris67 Oui ca manque de Jet Pack, de AK47. Ba c'est un jeu de Samourai hein. Tu veux mettre quoi de plus ?

Les jeux de voitures c'est pareil, les FPS, pareil, les jeux de Foot pareil....
mattewlogan publié le 19/08/2025 à 20:55
rider288 merci
Les gens sont toujours à critiquer
osiris67 publié le 19/08/2025 à 21:00
rider288 Nan mais rien a voir, c est vraiment soporifique a regarder, surtout quand tu sors d'un wuchang, ou niveau combat c est bien plus venere... Deja le 1er en dehors de ses graphisme c etait chiant et répétitif, alors servire le meme hjeu 4 ou 5 ans apres, faut avoir des standars peu élevés désolé de vous froisser.
kujotaro publié le 19/08/2025 à 21:11
C'est absolument magnifique. Day One absolu
aozora78 publié le 19/08/2025 à 21:50
osiris67 oui c'est un jeu plus terre à terre ancré dans le réel, pas un jeu de fantasy d'action épique... comparé ce jeu à Wuchang est un non sens. C'est comme si tu mettais du gameplay de Dark Souls avec de l'exploration et des combats de mobs et disait "putain c'est lourd il se passe rien, c'est mou..." faut réfléchir et prendre du recule un peu et pas être bête.
wickette publié le 19/08/2025 à 21:51
il est vraiment joli le jeu, les décor et l'attention aux détails c'est
niflheim publié le 19/08/2025 à 22:00
Splendide ! entre Ghost of Yotei et MGS Delta, ça va faire un bien fou de reprendre de l'air à la surface sous cette avalanche de souls-like et survival horror annoncés ces derniers temps (overdose !)
maxx publié le 19/08/2025 à 22:13
Les décors sont fabuleux quand même. A chaque fois choqué par la grandeur des panoramas proposés
J'ai très hâte ça va être très cool!

Et sympa le retour de Legends. Avec des potes j'avais passé de bons moments sur le premier. Avoir un mode multi sympathique en complément du solo sans avoir besoin d'en faire un truc a service de ouf c'est cool aussi.
