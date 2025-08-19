Ghost of Yotei : le petit coucou depuis Cologne + confirmation du retour du mode Legends
Même si actuellement en plein cycle de présentation des différentes armes (2 vidéos sur 6 pour l'instant), Ghost of Yotei s'est autorisé une incursion vers la fin de la conférence GamesCom pour une bande-annonce plus classique et montrant l'essentiel de ce à quoi on pourra s'attendre dans cette suite toujours emprunte de vengeance.
Comme tant d'autres, cette suite tentera de faire son trou en fin d'année, le 2 octobre, exclusivement sur PlayStation 5.
UPDATE :
- Le mode Legends, le multi donc, arrivera en 2026 via une MAJ gratuite, comme pour Tsushima. Il offrira des missions inédites en coop (à 2) et des affrontements PVP (à 4).
Les jeux de voitures c'est pareil, les FPS, pareil, les jeux de Foot pareil....
Les gens sont toujours à critiquer
J'ai très hâte ça va être très cool!
Et sympa le retour de Legends. Avec des potes j'avais passé de bons moments sur le premier. Avoir un mode multi sympathique en complément du solo sans avoir besoin d'en faire un truc a service de ouf c'est cool aussi.