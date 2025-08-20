Death by Scrolling : Ron Gilbert en dévoile un peu plus sur son futur rogue-like 2D

Pilier du secteur pour son travail surou encore plus récemment, Ron Gilbert en a montré davantage sur son, un pur rogue-like dont la particularité est d'imposer un défilement vertical constant. Pour le reste, on retrouvera les bases du genre avec de multiples échecs pour progresser toujours plus loin et finir par récolter un jour un total de 10.000 pièces d'or afin de payer un passer de l'au-delà et s'enfuir (oui, nous sommes au Purgatoire).Pas encore de date, et c'est uniquement PC pour le moment, mais Ron Gilbert a souhaité partager quelques infos sur le développement :- Le projet a débuté en 2019, au départ comme quelque chose de beaucoup plus classique et beaucoup lui ont conseillé des choses qui ont fini par lui faire perdre ses objectifs.- Il lui fallait une pause et elle est tombée à point nommé avec le lancement du chantier- Ron Gilbert lance ensuite un projet de RPG 2D en monde ouvert, mais se rend compte que ce serait bien trop ambitieux pour un studio aussi petit et préfère abandonner.- L'homme revient finalement versen récupérant tous les assets de son RPG en pixels, et sa nouvelle conceptrice l'oriente vers quelque chose de plus concret et motivant, avec un meilleur système de progression, des quêtes, des défis et surtout une narration « ironique sur les aléas de la bureaucratie ».