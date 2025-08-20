[RUMEUR] Starfield arriverait également sur Switch 2 [RUMEUR] Starfield arriverait également sur Switch 2

Selon l'insider Nate the Hate, l'annonce hier de Indiana Jones et le Cercle Ancien n'est que le début de la carrière de Bethesda/Xbox sur Nintendo Switch 2 avec déjà un autre titre prévu pour 2026 : un certain Starfield.



Cet audacieux portage déboulerait donc dans le cadre d'une deuxième chance pour cette « nouvelle » licence avec l'apport d'une version PlayStation 5, le lancement d'une deuxième extension bien plus complète que la première, et une mise à jour majeure pour améliorer bien des choses.



Après tout cela n'est que rumeurs pour le moment mais Bethesda a déjà fait savoir vouloir continuer à soutenir le jeu, tout en continuant de faire mijoter le toujours lointain The Elder Scrolls VI.