[RUMEUR] Starfield arriverait également sur Switch 2
Selon l'insider Nate the Hate, l'annonce hier de Indiana Jones et le Cercle Ancien n'est que le début de la carrière de Bethesda/Xbox sur Nintendo Switch 2 avec déjà un autre titre prévu pour 2026 : un certain Starfield.
Cet audacieux portage déboulerait donc dans le cadre d'une deuxième chance pour cette « nouvelle » licence avec l'apport d'une version PlayStation 5, le lancement d'une deuxième extension bien plus complète que la première, et une mise à jour majeure pour améliorer bien des choses.
Après tout cela n'est que rumeurs pour le moment mais Bethesda a déjà fait savoir vouloir continuer à soutenir le jeu, tout en continuant de faire mijoter le toujours lointain The Elder Scrolls VI.
publié le 20/08/2025 à 06:19 par Gamekyo
Dans tous les cas si starfiel arrive sur switch2, je serais bien content.
Depuis 1 an et la grande ouverture de MS : "hey j'espère que MS va sortir Starfield, Indiana, Hellblade 2, Forza, Gear, Halo sur mon bouzin"
Aujourd'hui : Sony et Nintendo entrain de faire la mendicité au concurrent déchu