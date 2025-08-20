recherche
[RUMEUR] Starfield arriverait également sur Switch 2
Selon l'insider Nate the Hate, l'annonce hier de Indiana Jones et le Cercle Ancien n'est que le début de la carrière de Bethesda/Xbox sur Nintendo Switch 2 avec déjà un autre titre prévu pour 2026 : un certain Starfield.

Cet audacieux portage déboulerait donc dans le cadre d'une deuxième chance pour cette « nouvelle » licence avec l'apport d'une version PlayStation 5, le lancement d'une deuxième extension bien plus complète que la première, et une mise à jour majeure pour améliorer bien des choses.

Après tout cela n'est que rumeurs pour le moment mais Bethesda a déjà fait savoir vouloir continuer à soutenir le jeu, tout en continuant de faire mijoter le toujours lointain The Elder Scrolls VI.
publié le 20/08/2025 à 06:19 par Gamekyo
mattewlogan publié le 20/08/2025 à 06:21
Logique
roivas publié le 20/08/2025 à 06:57
Si c'est vrai je me demande si ils vont inclure les mods.
cyr publié le 20/08/2025 à 07:39
roivas non. Je pense pas. Vu le hardware.

Dans tous les cas si starfiel arrive sur switch2, je serais bien content.
ioda publié le 20/08/2025 à 09:02
Il y a encore 2 ans "MS n'a pas de jeux "
Depuis 1 an et la grande ouverture de MS : "hey j'espère que MS va sortir Starfield, Indiana, Hellblade 2, Forza, Gear, Halo sur mon bouzin"
Aujourd'hui : Sony et Nintendo entrain de faire la mendicité au concurrent déchu
playshtayshen publié le 20/08/2025 à 09:15
Déjà qu'il était moche sur xbox. Et la sur la switch 2 ça va être horrible
nicoliafox publié le 20/08/2025 à 09:24
Même si c’est assez probable, NateTheHate parlait déjà d’une version ps5 pour starfield à sortir avec la première extension. Un an et demi après, toujours pas de nouvelles.
geralttw publié le 20/08/2025 à 11:32
ioda Sony et Nintendo ont rien demandés à Microsoft mdr
cyr publié le 20/08/2025 à 12:51
playshtayshen moche sur xbox? Tu a une xbox serie X?
ouroboros4 publié le 20/08/2025 à 12:57
C'est le jeu ou la Serie S doit descendre à 540p pour afficher du 60 fps ?
drybowser publié le 20/08/2025 à 15:46
Ioda parle pour toi je veux voir aucun de ces jeux sur ma Switch moi !! Aucun ne m'intéresse et surtout pas ce starfield de chiotte le pire jeu de Bethesda ! Garde les tes jeux !!
geralttw publié le 20/08/2025 à 15:49
ouroboros4 432p
playshtayshen publié le 20/08/2025 à 16:43
cyr non mais d'après les retours des joueurs des testeur etc...
