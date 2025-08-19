recherche
Du Pac-Man dans Sonic Racing : CrossWorlds, et du Sonic dans Pac-Man World 2
Petite poignée de mains inattendus entre Bandai Namco pour échanger leurs licences phares pour le fun (et le pognon, ce sera uniquement en DLC dans chacun des cas), avec d'un côté Pac-Man et son stage dans Sonic Racing CrossWorlds, et de l'autre un niveau Green Hill Zone dans Pac-Man World Re-Pac 2.

Le premier cité arrivera le 25 septembre prochain (début 2026 sur Switch 2) tandis que le remake des aventures de la boule vorace sortira lui… le lendemain (et en même temps sur Switch 2).

publié le 19/08/2025
