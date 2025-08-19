Du Pac-Man dans Sonic Racing : CrossWorlds, et du Sonic dans Pac-Man World 2

Petite poignée de mains inattendus entre Bandai Namco pour échanger leurs licences phares pour le fun (et le pognon, ce sera uniquement en DLC dans chacun des cas), avec d'un côté Pac-Man et son stage dans, et de l'autre un niveau Green Hill Zone dansLe premier cité arrivera le 25 septembre prochain (début 2026 sur Switch 2) tandis que le remake des aventures de la boule vorace sortira lui… le lendemain (et en même temps sur Switch 2).