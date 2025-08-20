recherche
Bioshock 4 : Rod Fergusson débarque pour sauver les fesses de la franchise une seconde fois
Bientôt 6 ans que celui que l'on nommera pour l'heure Bioshock 4 a été annoncé, sans jamais donner la moindre de nouvelles mais le potentiel messie est arrivé. Car alors que Jason Schreier venait de faire part hier d'une vague de licenciements chez le studio attitré (Cloud Chamber), voilà que Rod Fergusson vient d'annoncer reprendre les choses en main suite à son départ de chez Blizzard pour :

- Diriger la licence Bioshock
- Mener à terme le nouveau projet
- Superviser l'adaptation cinématographique sur Netflix

Une excellente nouvelle pour les fans de la franchise quand on se souvient que Rod était déjà venu sauver le chantier Bioshock Infinite en 2012, et un rapport de Polygon avait fait état du retour de plusieurs développeurs, citant que sans lui, le jeu ne serait peut-être jamais sorti (Ken Levine a toujours assumé ne plus être en état de gérer de très grosses équipes).
publié le 20/08/2025 à 06:44 par Gamekyo
commentaires (8)
adamjensen publié le 20/08/2025 à 07:36
Plutôt bon signe, j'avais aussi adoré le 3.
sasquatsch publié le 20/08/2025 à 10:06
Jamais fini le 3 pourtant très bon...mais que javais initié dans un chapitre de ma vie ou le temps de jeu etait fortement limité et 10 ans sont passés, faudrait que je refasse le "remaster" relifté...
Si jai le temps ????
ravyxxs publié le 20/08/2025 à 10:09
sasquatsch Le 3 c'est du caviar, du moins niveau scénario. Le 1 et 2 reste des classiques et surtout à mon sens au dessus de Infinite. Infinite a dû revoir ses ambitions à la baisse et à l'époque déjà c'était fort dommage, on a pas eu le titre qu'on nous avait montré sinon ça aurait écrasé le 1 et 2...
benichou publié le 20/08/2025 à 10:40
Pour moi bioschock est restera le 1er épisode.
Le 2 n’est qu’un DLC géant et le 3 a essayé de reproduire le coup de génie du 1er mais sans y arriver. D’autant plus que les promesses d’une mise en scène et d’un scénario extraordinaire dans les premiers trailers n’ont largement pas été tenus dans le jeu final pour ne pas dire que c’était du mensonge pur.
dabaz publié le 20/08/2025 à 10:42
On lui souhaite de mener ce projet à son terme. Bioshock Infinite était une excellente suite malgré un développement chaotique.
midomashakil publié le 20/08/2025 à 11:11
je suis entrein de refaire le 1
pour moi le 1 et le 2 reste les top
le 3 opus emm pas mal mais j'ai pas kiffé
mithrandir publié le 20/08/2025 à 11:41
Excellent, l'histoire du 3, c'est juste une folie, une de mes claques JV, le reste était plutôt bon aussi même si en-dessous du premier
mrvince publié le 20/08/2025 à 13:19
J'ai adoré le 3. Critiqué car pas la même ambiance que le 1 et le 2 mais j'ai adoré.
