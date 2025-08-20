Bioshock 4 : Rod Fergusson débarque pour sauver les fesses de la franchise une seconde fois
Bientôt 6 ans que celui que l'on nommera pour l'heure Bioshock 4 a été annoncé, sans jamais donner la moindre de nouvelles mais le potentiel messie est arrivé. Car alors que Jason Schreier venait de faire part hier d'une vague de licenciements chez le studio attitré (Cloud Chamber), voilà que Rod Fergusson vient d'annoncer reprendre les choses en main suite à son départ de chez Blizzard pour :
- Diriger la licence Bioshock
- Mener à terme le nouveau projet
- Superviser l'adaptation cinématographique sur Netflix
Une excellente nouvelle pour les fans de la franchise quand on se souvient que Rod était déjà venu sauver le chantier Bioshock Infinite en 2012, et un rapport de Polygon avait fait état du retour de plusieurs développeurs, citant que sans lui, le jeu ne serait peut-être jamais sorti (Ken Levine a toujours assumé ne plus être en état de gérer de très grosses équipes).
